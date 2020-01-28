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皮鞭美魔女狂抽「富豪」週賺12萬！一場失戀讓她閉關1個月　現職曝光

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美魔女曾靠著拿皮鞭抽打客戶賺錢。（圖／翻攝自鏡報）

▲美魔女曾靠著拿皮鞭抽打客戶賺錢。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

英國一名美魔女弗里曼（Francesca Freeman）曾靠著拿皮鞭抽打客戶賺進大量財富，其客人不乏社會地位顯著的人們，包含醫生、銀行家、律師等等都主動送上門讓她虐待，平均一週可賺進3000英鎊（約12萬新台幣），但她的人生在2017年有著巨大的轉變，令她恍然大悟，覺得自己不可以單純靠著鞭打男人賺錢，而是要幫助這些客戶們徹底走出傷痛之中。

《鏡報》報導，當客人送上門時，弗里曼會將他們的眼睛矇住，拿皮鞭抽打他們的身體，讓他們從痛苦中得到解放，戒掉性成癮習慣，每個小時收取250英鎊的費用，平均一週可賺進3000英鎊，大約是12萬新台幣。

不過，弗里曼2017年在一間酒吧認識一名男子，隨即展開轟轟烈烈地愛情，但沒多久戀情便無疾而終，令她非常難過，從那之後，她發現這些送上門的男客戶都有著相同的問題，決定發自內心地幫助他們。

弗里曼前往印度閉關一個月，學習冥想，瑜伽和更健康的方法來對抗創傷，歸國後她在工作室擺上2張簡陋的床，為男性提供一對一的課程，包含如何過生活、冥想指導、瑜伽和按摩等等；雖然收入從每小時250英鎊銳減為80英鎊，但弗里曼對於自己現在所做的事情相當自豪，「我已經幫助30名男性與性癮和糾纏作鬥爭，其中包括5位以前的客戶。他們都非常感謝我的幫忙，因為我改變了他們的生活。」

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