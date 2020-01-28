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WHO認錯！武漢肺炎應拉為「高等風險」　再考慮列為「國際緊急事態」

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▲▼世界衛生組織宣布，武漢肺炎疫情不構成國際公共衛生緊急事件。（圖／翻攝自WHO直播）

▲世界衛生組織23日曾表示，武漢肺炎疫情不構成國際公共衛生緊急事件。（圖／翻攝自WHO直播）

記者陳亭伃／綜合報導

縱使武漢肺炎迅速擴散，世界衛生組織（WHO）23日仍在記者會上表示，疫情只在中國境內屬於緊急狀況，「尚未演變成全球公衛危機，也沒有證據指出中國境外人傳人」，聲明發出後僅過短短5天，國際各地接連傳出確診病例，對此WHO表示將再次發布武漢肺炎疫情報高，並可能在開會討論宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」。

綜合外媒報導，WHO最新發布2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情報告，全球確認2798例，其中中國2761例、疑似病例達5794例、重症461例、死亡80例，世界衛生組織風險評估將中國列為極高（Very High）風險；至於中國以外，目前有37例確認病例通報，WHO評估區域及國際目前疫情為高（High）風險。

此外，世界衛生組織（WHO） 27日坦承，該組織上周誤將2019新型冠狀病毒的全球風險訂為「中」，但其實應為「高」。世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）目前已前往北京與會政府官員、衛生專家，只要希望可了解疫情的真實情況，並加強與中國之間的合作，進一步盡速控制病情傳播，，包括減少感染者與親近接觸者及醫護人員之間的感染、加快診斷、治療和疫苗的開發。

美國哈佛大學公共衛生專家費格丁（Eric Feigl-Ding）近日在推特上表示「有些人覺得我企圖煽動恐懼，我沒有，我是科學家。這（病毒）很嚴重」。呼籲世衛組織儘快將2019新型冠狀病毒列入國際關注公共衛生緊急事件。

世衛組織過去5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的甲型流感病毒（H1N1）、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）的伊波拉病毒。

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