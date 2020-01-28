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大樂透春節加碼百萬元已有173注幸運兒　最旺縣市VS.還沒中獎縣市名單出爐！

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▲▼大年初一彩券行刮刮樂買氣夯。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台彩公布了今年大樂透的春節百萬元加碼活動最新統計，目前還有215組還沒送出。（圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／台北報導

大樂透從小年夜（1/23）起連續11天開獎，並加碼360組100萬元的春節大紅包，截至大年初三（1/27）為止，春節大紅包累計已送出1.45億元彩金，中獎173注，其中有124人獨得百萬獎金。台彩統計，目前以新北市開出最多，比重達23％。

台彩表示，大樂透的春節大紅包加碼活動，是在每期加開9個獎號，只要對中其中任何6個，就可獨得百萬獎金；如果有其他人買到相同號碼，則該注100萬元獎金由中獎者均分。這回的過年加碼360組100萬元，將全數送出，或至2月7日為止。

請繼續往下閱讀...

台彩表示，截至大年初三（1/27）為止，春節大紅包加碼活動已進行5天，累計送出145組100萬元，等於已經送出1.45億元的加碼獎金，其中有124人獨得百萬獎金，另有49注是與他人均分百萬獎金。

台彩統計這173注幸運彩券的開出地點，有40注（23％）開在新北市，是全台開出最多春節大紅包的縣市；高雄市累計開出30注（17％）居次；台北市則以25注（14％）緊追在後，統計這3縣市就囊括過半（54％）大獎。

至於第四名為桃園市，累計開出12注（7％）；台中市和台南市則以各10注並列第五名。

台彩說，其他縣市的民眾也別氣餒，目前除了雲林縣、澎湖縣和金馬地區尚未開出今年的春節大紅包，其他縣市都有開出紀錄，目前春節加碼活動，還有215組百萬大獎待送出，換言之，目前還有60％的加碼獎金，還沒送出。至於今（28）晚大樂透仍然會開獎，頭獎保證1億元。

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