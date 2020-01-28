　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

武漢肺炎失控！美拉高對中國旅遊警戒　「最高級別警示」避免非必要旅遊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國移民,綠卡,美國國旗,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國拉高對中國的旅遊緊戒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

武漢肺炎病情迅速延伸到國際，各國積極採取措施，並針對中國拉高旅遊警戒，對此美國疾病管制與預防中心（The US Centers for Disease Control and Prevention）台灣時間28日表示，將針對中國旅行警戒拉高至「最高級別」，建議國人若無必要千萬不要前往。

根據《CNN》報導，美國自21日起相繼新增5例確診新冠狀病毒病例，其中有3位確定有武漢旅遊史，對此美當局確定拉高警告級別，要求國人避免不必要的旅行，以防災情擴大。此外，加拿大政府也表示，在國內出現確診第二例之後，建議國人避免前往湖北、湖北省附近旅行，避免染上新型冠狀病毒。

此外，美國外派至武漢的政府官員、人員，也在政府的指示下，預計將於29日開始撤離武漢。美國國務院在聲明中表示，國務院已命令駐武漢領事館的工作人員準備返回美國，而曾在該城市的人將被優先撤離，因為屬於感染的高危險群。

而在英國，英政府則是要求過去14天內從武漢返回英國的人進行「自主隔離」，並且務必尋求醫療建議。目前英國約有1460人曾經到訪過武漢，當局也在積極聯繫。衛生部長漢考克（Matt Hancock）表示，英國人已經做好準備應戰的工作，目前也與WHO有密切的合作聯繫。

ET快訊
加拿大武漢肺炎確診增至2例！首名患者妻子也染病
WHO認錯！武漢肺炎應拉「高等風險」　再考慮列國際緊急事態
台鐵台南站旅客落軌！80歲翁遭普悠瑪撞擊…卡車底命危
武漢爸媽亂機場！2歲娃確診「全家逃跑」被抓　怒父爬玻璃牆闖關
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

武漢慘淪「殭屍城」！民眾排隊等就醫當場暈死路邊　IG求救影片暴增

夫借鄰居家電鋸多天　冷面歸還「鋸齒上竟帶大片血跡」妻子離奇失蹤！

情侶比賽中場熱吻　攝影機定格「男方尷尬臉抽手」觀眾秒懂：變抓猴了！

16歲兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢…生下新寶寶

皮鞭美魔女狂抽「富豪」週賺12萬！一場失戀讓她閉關1個月　現職曝光

WHO認錯！武漢肺炎應拉為「高等風險」　再考慮列為「國際緊急事態」

不斷更新／武漢肺炎全球疫情一次看！加拿大增至2例　首名患者妻子確診

武漢肺炎失控！美拉高對中國旅遊警戒　「最高級別警示」避免非必要旅遊

俄羅斯玩具店驚見「帶把女娃娃」　家長震驚PO網：所以要賣截肢器嗎？

零下35度求救鄰居　5歲童牽1歲童「僅穿襪子」走800m腳掌發紫！

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

皮鞭美魔女狂抽「富豪」週賺12萬！一場失戀讓她閉關1個月　現職曝光

WHO認錯！武漢肺炎應拉為「高等風險」　再考慮列為「國際緊急事態」

不斷更新／武漢肺炎全球疫情一次看！加拿大增至2例　首名患者妻子確診

武漢肺炎失控！美拉高對中國旅遊警戒　「最高級別警示」避免非必要旅遊

俄羅斯玩具店驚見「帶把女娃娃」　家長震驚PO網：所以要賣截肢器嗎？

零下35度求救鄰居　5歲童牽1歲童「僅穿襪子」走800m腳掌發紫！

武漢爸媽亂機場！2歲娃確診「全家逃跑」被抓　怒父爬玻璃牆闖關

狂進食「大腦釋出甘丙肽」導致吃更多　她研究肥胖和老年癡呆奪獎

快訊／德國武漢肺炎確診　巴伐利亞州1男子患病

川普向中國及習近平提「武漢肺炎必要援助」：我們專家是非凡的

北京出現首例武漢肺炎死亡病例　50歲男性本月初曾到武漢

青棒最大膽嘗試！穀保專練體能3個月　完全不碰球

淡海輕軌「8H消毒一次」全面防疫！捷運局：避免接觸野生動物

春節連假必去「花蓮新景點懶人包」　180度看蔚藍海景、盪月亮鞦韆

《角頭2》反派古斌3年女友曝光！　「空靈大眼配俏皮短髮」跳鋼管舞超美

名錶秀紅心示愛　寶璣在台唯一情人節款省去撞錶煩惱

為牛郎情人生1子卻一場空...她登門討分手費竟被告　感嘆養了渣男13年！

投注站狗來富！女客買刮刮樂「店狗發威助中100萬」　店員驚：狗狗會帶財！

想吃薯條1天了！她興奮開紙袋　卻被汪「嘔吐淋醬」超崩潰

皮鞭美魔女狂抽「富豪」週賺12萬！一場失戀讓她閉關1個月　現職曝光

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

《科學》雜誌：武漢華南海鮮市場非病毒發源地

塔利班擊墜美機　美空軍高官證實

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

壓歲錢破25萬PO網炫富慘被檢舉

109辣妹放20年　卸妝後全是美人

武漢肺炎疫苗在研發　嬌生科學家曝進度

武漢2歲娃確診　武漢爸爸爬玻璃牆闖關

阿富汗航空班機墜毀　83人死傷不明

Kobe殞落！詹皇崩潰痛哭　80秒拭淚影片曝光

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

川普：已向中國及習近平提出可必要援助

他自製黑蛋糕　翻轉照片顏色曝真相

更多熱門

相關新聞

不斷更新／新型冠狀病毒全球病例整理

不斷更新／新型冠狀病毒全球病例整理

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎延燒國際，目前各國確診狀況如下：

湖北省新增武漢肺炎死亡24例

湖北省新增武漢肺炎死亡24例

謝金河：台股29日開紅盤可能下跌300到400點起跳

謝金河：台股29日開紅盤可能下跌300到400點起跳

武漢2歲娃確診　武漢爸爸爬玻璃牆闖關

武漢2歲娃確診　武漢爸爸爬玻璃牆闖關

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒武漢中國美國旅遊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

尋貓賞1.5萬　找到竟回：好意思拿錢？

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更／武漢肺炎全球破2900例　德國、斯里蘭卡失守

7歲男童吃下木薯慘死　醫：150g就可致命

林志玲陪AKIRA現身葛萊美！穿超辣「前後左右全開」

2年首波寒流！8°C冷6天時間表出爐

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面