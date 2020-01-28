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Kobe直升機「沒有黑盒子」　專家小組深入崎嶇山區蒐證

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▲▼布萊恩驟逝，球迷在湖人主場外哀悼。（圖／路透）

▲布萊恩（Kobe Bryant）驟逝，球迷在湖人主場外哀悼。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於當地時間26日發生墜機意外身亡。國家運輸安全委員會（NTSB）當天派出專家小組，到現場蒐集證據。官員荷姆迪（Jennifer Homendy）透露，這架直升機沒有黑盒子（Black Box），也不須裝備黑盒子，但機上有一台iPad記錄飛行路線、天氣狀況與其他因素。

綜合《華盛頓郵報》、《全國公共廣播電台》（NPR）報導，荷姆迪27日召開記者會表示，直升機「沒有黑盒子，也不需要黑盒子」，但機上裝備了一台iPad，用以記錄飛行路線、天氣狀況與其他因素。她提到，18人專家小組昨（26）日晚間已抵達墜機現場，首要任務是蒐集證據，失事原因需待進一步分析。

Kobe「直升機消失大霧中」軌跡圖曝。（圖／翻攝Flightradar24推特）

▲布萊恩直升機軌跡，最後位置是在山區。（圖／翻攝Flightradar24推特）

荷姆迪提到，小組的專業領域有「操作、人員表現、適航性（Airworthiness）、結構與發電機具」等等，雖惡劣天氣被外界視為失事原因，但團隊將要調查更多潛在因素，包括機長飛行歷史、直升機維修紀錄，工作期間預計5天。她也呼籲民眾提供26日上午的天氣照片，以利還原當時人員、機器與環境狀況。

荷姆迪提到，NTSB正與美國聯邦航空總署（FAA）、直升機與其引擎製造商、航空公司密切合作，聯邦調查局（FBI）也協助管理現場狀況。她形容，「這是一個非常具毀滅性的意外現場」，殘骸蔓延大約600英尺，大型部件散落在崎嶇山路之上，將出動無人機偵測、試圖繪製殘骸情況。

▲▼布萊恩曾被喬丹一句話惹怒，下次對決時怒飆了55分。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩驟逝，消息震驚全球。（圖／達志影像／美聯社）

布萊恩、二女兒吉安娜（Gianna Bryant）等人26日發生意外身亡，直升機墜毀加州卡拉巴薩斯（Calabasas）崎嶇山區，消息震驚全球。美國相關單位已經積極展開調查，預計幾天內能夠公布初步結果，但失事原因的最終報告往往需要耗費一年以上。

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