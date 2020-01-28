謝金河：武漢疫情撞撃全球金融市場　台股30日開紅盤可能下跌300到400點起跳

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（28）日在臉書發文指出，今年武漢疫情會成為金融市場最重要焦點，台股在元月30日開紅盤可能從下跌300到400點起跳，台積電開盤會跌15元左右，單是台積電下跌，台股大約要承受下跌200點的壓力，而旅遊，酒店，美食產業及中國依存度高的個股跌幅會更大，這是大家要有的心裡準備。

謝金河指出，年假即將結束，這個年大家過得很不安穏，全球都關注這次武漢疫情，國內也為了口罩，出現了口水戰。這兩天，中國國務院總理李克強出任防疫小組的組長，與副總理孫春蘭直奔武漢疫區視察。

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謝金河說，過去兩年，大家的話題都是美中貿易戰，今年武漢的疫情會成為金融市場最重要的焦點。深滬股市已經決定延後到二月開市，這一段時間，美股表現會成為最重要的焦點。27日道瓊工業指數下跌453.93，跌幅1.57％，Nasdaq跌1.89％，德國跌2.71％，法國跌2.68％，英國跌2.29％，如果比照辦理，台股在元月30日開紅盤可能從下跌300到400點起跳。

謝金河說，27日的美股表現，重量級的FAAMGF股跌幅都在1％，2％多，像Apple跌2.94％，微軟下跌1.67％，Google跌2.24％，Amazon跌1.79％，FB跌1.41％，其他如波音跌2％，可以看出與中國連結比較高的，跌幅較大。半導體在震央，跌幅都在4％左右，例如大家都關心的TSMC（台積電）跌4.28%，Intel跌4.06％，Nvidia跌4.1％，ASML跌3.9％，AVGO跌4.62％，美光跌4.07％。

謝金河說，如果以此推估，台積電在台股開盤會跌15元左右，台股單是台積電下跌，大約要承受下跌200點的壓力，而旅遊，酒店，美食產業及中國依存度高的個股跌幅會更大，這是大家要有的心裡準備。

謝金河指出，這兩天新加坡開盤的A50已出現很大的跳水，亞洲先開市的日經指數下跌2.03％，泰國跌2.89％，印尼跌1.51％，這一波疫情蔓延全球，金融市場也無可倖免，但JP Morgan提醒說，每一次危機來臨都是贏家入市最好的機會，能抵抗風險，懂得危機處理的人，才會是贏家。

謝金河說，當然，這次政府的危機處理是不是能像面對非洲豬瘟那般，在人員流動頻繁的高難度任務中，台灣如何渡過這次危機？也是台灣安危之所繫！