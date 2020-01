川普向中國及習近平提「武漢肺炎必要援助」：我們專家是非凡的

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者葉國吏/綜合報導

武漢肺炎疫情蔓延,美國第5例確診,川普27日在推特發文表示,關於新型冠狀病毒的疫情延燒,美國與中國保持密切聯繫,儘管美國的確診病例數不多,但還是必須關注。美國已經向中國和習近平聯繫,表示美國將會提供必要的協助,最後並強調「我們的專家是相當非凡的」。

▲美國總統川普27日推特發文。(圖/翻攝自推特/@realDonaldTrump)

川普曾在25日在推特針對武漢肺炎疫情發文,指出「中國在控制冠狀病毒疫情這方面已經非常努力,美國非常讚賞他的們努力及透明度」,川普提到,「一切都會好起來的,我要特別代表美國人民感謝中國國家主席習近平!」

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!