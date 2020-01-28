華南海鮮市場翻盤？《刺胳針》：武漢肺炎恐有多個起源地

記者柯沛辰／綜合報導

國際知名醫學權威期刊《刺胳針》（The Lancet）上發表的論文指出，從武漢市金銀潭醫院收治的前41名患者來看，華南海鮮市場可能不是唯一的新型肺炎疫情發源地，而是有多個疫源地。

中國疾病預防控制中心病毒病所26日指出，從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，揭示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物；這些陽性樣本分佈在市場上的22個攤位和1個垃圾車。

▲目前官方將病毒矛頭指向華南海鮮市場。（圖／翻攝自微博）

不過，《刺胳針》24日刊登的論文披露，追蹤第一批41個確診病例的病史，其中有13人與華南海鮮市場無接觸史，27人曾經到訪海鮮市場；最早出現的4名感染者中，有3人沒有華南海鮮市場的暴露史，這使「病毒起源地是華南海鮮市場」這一論述產生動搖。

論文第一作者、漢市金銀潭醫院副院長黃朝林接受陸媒《財新網》訪問時表示，「從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源，（新型冠狀病毒起源）是多源性，但病毒仍有很大可能是源自野生動物。」

▲國外學者認為，華南海鮮市場可能不是新型冠狀病毒的傳播源頭。（圖／路透社，下同）

論文通訊作者、中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師曹彬也回覆《科學》雜誌（Science），「現在看起來很明確，華南海鮮市場不是唯一的疫源地，但說實話，我們還不知道病毒到底來自哪裡。」

論文指出，金銀潭醫院收治的首批病人中，最早發病日期是去年12月1日，但該患者與華南海鮮市場無接觸史，家人也未出現發燒和呼吸道症狀，和後續病例之間也沒有發現流行病學的關聯，直到12月10日才另有3人發病，但僅有一人有華南海鮮市場暴露史。

美國喬治城大學傳染病專家丹尼爾．露西（Daniel Lucey）接受《科學》採訪時說，「首批病例有13人和這個市場沒有任何聯繫，這不是個小數字。」他認為，如果數據準確無誤，那麼最早的感染可能發生在去年11月，因為感染到發病前有一段潛伏期。

露西表示，新型冠狀病毒最初可能源自其它地方，或許在更早的時候就已經在人群中悄無聲息地傳播，隨著傳播到海鮮市場後，直在12月下旬才在華南海鮮市場出現大量病例。他推測，另外還有2種可能，病毒來源可能是一群被感染的動物，或著是某一種進入市場的動物。

露西建議，如果能回溯分析相關的人或動物（包括來自其他動物市場的供應商）的血液樣本，或許有助撥開新型冠狀病毒起源的迷霧。