塔利班擊墜美國飛機　美空軍參謀長證實了：一架E-11A在阿富汗墜毀

▲美國空軍參謀長大衛·葛德芬（Dave Goldfein），有一架E-11飛機在阿富汗墜毀。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合外電報導

阿富汗塔利班（Taliban）27日宣稱在加茲尼省（Ghazni）擊落一架美國軍機，造成飛機上數名美國官員全數罹難。一名美國軍方高級官員事後出面證實，有一架E-11飛機在阿富汗墜毀，相關墜機的原因仍在持續調查，至於機組人員的命運則不願多談。

阿富汗加茲尼省（Ghazni）27日下午發生一起飛機墜毀事件，事件最初各國發布的消息皆指稱，墜毀的飛機隸屬於阿里亞納阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines）。阿里亞納阿富汗航空事後出面否認傳言，甚至在臉書粉絲團發文「我們所有航班皆正常運行」。

阿里亞納阿富汗航空發文後不久，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）就在社群軟體發布聲明，指稱有一架美國飛機進行蒐集情報任務時，在加茲尼省德雅克地區（Deh Yak）被他們擊落，機上所有人員全都喪生，包括一些高級軍官。

▲塔利班宣稱在加茲尼省擊毀一架美軍飛機。（圖／達志影像／美聯社）

根據CBS News報導，一名美軍官員證實，有一架E-11飛機在阿富汗墜毀，相關墜機的原因仍在持續調查，至於機組人員的命運則不願多談。另CNBC新聞也報導，美國空軍參謀長大衛·葛德芬（Dave Goldfein）表示，他可以確認這一架被擊落的飛機是E-11A。

推特也有許多網友上傳疑似墜毀的飛機殘骸影片，畫面顯示該殘骸可能是龐巴迪E-11A型（Bombardier E-11A）飛機殘骸，美軍在阿富汗使用這種飛機進行電子偵監。

加茲尼省省長辦公室發言人諾利（Arif Noori）表示，確實有一架飛機27日下午墜毀在加茲尼省德雅克地區，由於該地區受到塔利班掌控或影響，所以他們的官員及警力難以進入，目前仍無法確定該飛機是軍機或民航機。

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