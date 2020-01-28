先探／生醫研發主題圍繞健康照護

二○三九年全球將有近二二億的高齡人口，如此龐大的占比，青壯人口勢必無法支撐，因此健康照護成為全球生醫產業研發方向，而抗老、預防更是新顯學。

文／徐玉君

根據ＷＨＯ世界人口展望報告指出，全球人口朝著高齡化、少子化、勞動力不足等三大趨勢發展，造成全球邁入扶養比持續降低的泥淖中；隨著高齡人口的不斷增加，如何照護、預防、抗老…，成為各國政府健康照護政策的發展方向，根據Grand View Research的預估，全球健康照護市場將以年複合成長率七．八％的速度在二○二五年達到五一七六億美元。

人口老化 全球皆然

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所謂高齡化是指年齡超過六五歲以上的老年人口占比逾七％以上者稱之，而全球從一九九○年即已達九％，隨著人口結構發展的三大趨勢，在二○五○年全球老齡人口占比將達十六％（十四％以上即是超高齡社會）；換句話說，每六個人就有一位六五歲以上的老人，再加上健康壽命的延長，八○歲以上人口甚至是三倍速的成長，將有四．三億。

而平均生育率少於兩子女的比例，更從一九九○年的四分之一，到二○一九年大幅提升至超過半數。這樣的結構中，勞動力人口日漸萎縮，尤其在亞洲包括日本、韓國、台灣已分別邁入高齡及超高齡社會，扶養比將從一九年的五～八不等，降至二○五○年的二。

雖然，到二○五○年還有三○年，但聯合國在報告中的資料推估提醒，人口的增長以及老齡化的影響，將直接衝擊各國政府的社會福利制度，與相關配套的經濟政策，這是全球必須共同面對的課題。

由於扶養比的持續下滑，結合智慧應用以節省人力的照護、管理、輔助等趨勢已在實現中，從近年台灣所舉辦的國際醫療科技展，可以略窺全球在科技應用的智慧醫療新趨勢，加上生策會今年理監事改選名單中出現十一位科技大老理事，目的都在為因應未來的智慧醫療籌備蓄積能量，包括佳世達、仁寶、廣達、鴻海…等，均已積極朝醫療領域投資，為台灣數位化的智慧醫療發展找到突破口，短期間雖不見得能看到成效，但是生態圈已然逐步成形。

鑒於高齡化的過程，生醫產業的研發方向與趨勢，也就成為投資聚焦的靶點，根據工研院在二○二○年生醫展望的研究報告整理指出，包括輔助裝置、生物材料、精準醫療、預防醫學等等（詳見圖表），都是人口老化下的生醫研發方向及趨勢。

特別是醫療器材產業以求更有效率的醫療解決方案為發展方向，根據工研院產科國際所研究報告指出，全球生醫材料市場規模在一九年初估將突破千億美元，達一○五七．一億美元，到二四年將達二○六六．一億美元。以區域市場來說，歐美仍是最主要市場，亞洲區則受惠日本、韓國等高齡人口增加以及中國政策優惠等措施，是需求成長幅度最快的區域。

尤其在高齡好發疾病如心血管與骨科需求的驅動下，包括軟組織應用、再生醫學、人工骨材等生醫材料市場更是快速成長。

生醫材料需求增幅最大

以應用類別來看，心血管及骨材需求分別占醫材市場應用比重四八％及二一％最大；由於高齡人口攀升，心血管疾病患病率增加，在血管造影技術成熟下，心臟支架、心臟起博器與除顫器的使用率大幅提升；至於骨科，則因人工膝關節與髖關節智慧手術案例逐年增加，成為生醫材料最大應用領域；再來則是眼科的九％、牙科的七％、整形外科的四％、以及傷口護理及組織工程分別為三％。 （全文未完）

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