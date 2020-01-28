舊金山罕見釋出3法官席位　6候選人角逐「華裔占一半」

▲加州舊金山法院罕見釋出3個法官席位。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國地方法院法官人選主要由州長任命，不過舊金山法院2020年初有3位法官退休，因此3名空缺可以需要開放候選人角逐，此次參與的6名候選人清一色都是女性，而其中有3人是華裔美籍。

根據《中新網》報導，舊金山高等法院2020年3月的3名法官席次同時空缺，這樣的情況其實並不常見，而參與競選第1席位的2名候選人，分別為華裔的法庭委員李華平（Pang Va Ly），以及伊凡潔莉絲塔（Maria Elena Evangelista）。

競選第18席位的2名候選人均為華裔美籍，分別為租務法庭法官周普勞德夫（Dorothy Chou Proudfoot），以及公設辯護律師唐家玲（Michelle Tong）。

出身越南、5歲赴美的華裔李華文若3月順利當選，便會創下紀錄，成為舊金山第一個東南亞出生的難民法官。她入行之初主攻石棉訴訟，後晉升法庭委員。

周普勞德夫為南加州人，擁有加州柏克萊（University of California，Berkeley）大學及法學位，目前是舊金山租務法庭法官，主要審理房屋租務糾紛，並曾擔任過聯邦檢察官、地方檢察官等。

唐家玲則是在加拿大出生，童年再美國沙加緬度州長大，聖塔克魯斯加州大學畢業後，一直在舊金山擔任公設辯護律師。