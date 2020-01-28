狂進食「大腦釋出甘丙肽」導致吃更多　她研究肥胖和老年癡呆奪獎

▲肥胖對身體的影響大。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

許多人知道隨著年齡逐漸變老，患上老年癡呆的機率就會越大，但較少人注意到的是，肥胖和老年癡呆也會有關係。紐約長島傑瑞科（Jericho）的學生Chloe劉，基於對科學的興趣和想利用研究幫助人們更健康的初衷，希望能藉此幫助更多人注意到肥胖可能引起老年癡呆年輕化，以及藉由保持健康身體，遠離各種疾病侵擾。

《美國華人圈》報導，現今不少科學雜誌已經開始在討論「肥胖和老年癡呆的關聯」，老年癡呆的影響並不止於暮年的人們，就連年輕人也有可能得到。從小樂於幫助人的Chloe劉，原本的夢想是長大後當老師，後來因為哥哥的關係，轉而愛上科學研究領域的事物，希望能和哥哥走在同一條路上，並藉此幫助人們活得更健康。

Chloe劉表示，當他開始研究肥胖與老年癡呆時，正好外公的老年癡呆和癌症變得越來越嚴重，經常需要花很多時間和外公溝通，確定對方是否聽得懂自己在說什麼。外公過世後，Chloe劉仍繼續進行研究，主要針對腦中神經肽「甘丙肽」，如何影響老年癡呆。

Chloe劉指出，甘丙肽和肥胖有正相關的關係，當人大量進食或吃進高脂肪的食物時，大腦更容易釋出甘丙肽，進而促使人再吃更多的食物，「這就像一個沒完沒了的循環」。

Chloe劉的努力讓她拿下美國華人醫師學會科學獎，而研究仍有很長一段路，Chloe劉表示，現在還沒有太多的相關研究，因此想要繼續下去。