　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

負債千萬靠古早味翻身富豪　吳家紅茶冰從台灣紅到越南

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲吳家紅茶冰董事長吳隆中一度創業失敗負債上千萬，最後靠著紅茶冰翻身，更將台灣古早味飲料拓展到越南市場。（圖／吳隆中提供）

▲吳家紅茶冰董事長吳隆中一度創業失敗負債上千萬，最後靠著紅茶冰翻身，更將台灣古早味飲料拓展到越南市場。（圖／吳隆中提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣珍珠奶茶揚名國際，讓手搖茶品牌在全球遍地開花，發跡於南台灣的吳家紅茶冰董事長吳隆中，不僅靠著古早味紅茶還清上千萬元負債，更以中央工廠煮茶、節省人力提升毛利率，在全台擁有460名加盟商，近期更跨足越南市場，翻身茶飲業新一代富豪。

「我就不想只當上班族，但是廿多年前跑去高雄開高價的法式西餐廳，真的只能怪自己太年輕！」吳隆中回憶起年輕氣盛的自己，當初倒店後帶著1千多萬的負債回到老家，讓父母聞訊崩潰痛哭。

請繼續往下閱讀...

▲昔日在飲料廠的工作經驗成為吳隆中（圖右）創業的基礎，如今從選料到製作全程要求完全不馬虎。（圖／吳隆中提供）

▲昔日在飲料廠的工作經驗成為吳隆中（圖右）創業的基礎，如今從選料到製作全程要求完全不馬虎。（圖／吳隆中提供）

吳隆中從此每天工作二十多個小時，從牛肉麵店開到石頭火鍋店，什麼都嚐試，再從飲料大廠主管跳槽到連鎖咖啡品牌。經過十年努力，他一路升到行銷副總經理，還一度帶著品牌的團隊西進上海開疆闢土。

依據統計，台灣人愛喝手搖飲，光是一年就可以喝掉10億杯，讓吳隆中看準商機，決定以古早味紅茶二度創業，先是在台中開店試水溫，確定市場高接受度後再大幅展店，十年磨一劍，如今在全台擁有460名加盟主，為吳家紅茶冰打響名號。

尋常古早味紅茶冰如何讓他東山再起？原來，吳隆中發現飲料店的原物料成本不高，反而是人事成本占比最高，吳隆中當機立斷，決定設立中央工廠統一煮茶，並統一配送全台460攤，讓加盟主得以減少人力支出，回收更多利潤，創造三贏。

▲吳家紅茶冰斥資3億建立中央工廠，用標準化製程管控風味與品質。（圖／吳隆中提供）

▲吳家紅茶冰斥資3億建立中央工廠，用標準化製程管控風味與品質。（圖／吳隆中提供）

吳隆中還特別補充，吳家紅茶冰在煮製過程中，絕對沒有防腐劑及危害健康的添加物，只有添加決明子等帶有甘味的中藥材，「如果爸媽覺得市售飲料不健康，我們的紅茶冰，倒是可以讓小朋友天天乾一杯！」他說。

曾經因為年輕氣盛摔落谷底，到了中年靠著紅茶冰重返榮耀逆轉困局，吳隆中雙手合十謙卑以對，也不忘提點後進，做人就要像這杯紅茶冰樸實無華卻是真心實意，就算沒有絢爛外表，讓人啜飲後也必能獲得肯定。

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

名人致富祕密大公開　這些錢絕對不花！　

居家熱源大廠關中　優化戶外烤肉爐業務、展望2020年審慎樂觀

年後轉職想加薪　人力銀行：4大步驟贏得好感

聯發科「捐4300萬元醫療物資」給武漢政府　網讚爆淚謝：大企業有社會責任感

國際油價慘崩「創下3個月新低」　分析師：武漢肺炎疫情升溫而拖累

別欺負工讀生！人力銀行調查發現　近六成學生遇過寒假打工時薪低於基本時薪　　　

青年、壯年理財規劃大不同　爽存退休金先掌握兩投資要點

「鹿港辜家」第四代大考驗　辜公怡辭台泥副董內幕

投注站狗來富！女客買刮刮樂「店狗發威助中100萬」　店員驚：狗狗會帶財！

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

名人致富祕密大公開　這些錢絕對不花！　

居家熱源大廠關中　優化戶外烤肉爐業務、展望2020年審慎樂觀

年後轉職想加薪　人力銀行：4大步驟贏得好感

聯發科「捐4300萬元醫療物資」給武漢政府　網讚爆淚謝：大企業有社會責任感

國際油價慘崩「創下3個月新低」　分析師：武漢肺炎疫情升溫而拖累

別欺負工讀生！人力銀行調查發現　近六成學生遇過寒假打工時薪低於基本時薪　　　

青年、壯年理財規劃大不同　爽存退休金先掌握兩投資要點

「鹿港辜家」第四代大考驗　辜公怡辭台泥副董內幕

投注站狗來富！女客買刮刮樂「店狗發威助中100萬」　店員驚：狗狗會帶財！

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

過年大吃大喝腸胃不順還脹氣？3種簡單飲品助消化解油膩

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

財經熱門新聞

即／大樂透1.2億一人獨得　初三獎落新北

謝金河：台股30日開紅盤可能下跌300到400點起跳

財神爺掛門外！客人下秒狂中獎「刮刮樂抱走百萬」

放大紅包術　數位帳戶拚活儲利率

聯發科「捐4300萬元醫療物資」給武漢政府

負債千萬靠古早味翻身富豪　吳家紅茶冰從台灣紅到越南

大樂透加碼百萬已有173注幸運兒　最旺VS.還沒中獎縣市名單出爐！

ETF存退休金兩大優勢　專家建議列入參考

即／威力彩3.4億獎號出爐　中了放假一整年

武漢肺炎全球恐慌　美股跌454點

政府送紅包　今年報稅5大利多

青年、壯年理財規劃大不同　爽存退休金先掌握兩投資要點

即／大樂透初二獎號出爐　春節大紅包來了

自助餐「南霸天」漢來美食今年再展店　挹注營運動能可期

更多熱門

相關新聞

古早味紅茶冰「24小時不關店」超狂

古早味紅茶冰「24小時不關店」超狂

古早味「紅茶冰」一年四季持續在中南部熱賣，歷久不衰。最近PTT八卦版就討論「古早味紅茶冰都是哪種人在喝？」釣出南部一間超強24小時不打烊的飲料店，主打就是紅茶冰，創立十年至今仍生意好到爆棚，在各種飲料的激烈競爭之中，單純古早味竟然能夠屹立不搖，也令人想一探究竟到底魅力在哪裡。

關鍵字：

吳家紅茶冰吳隆中

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面