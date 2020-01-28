負債千萬靠古早味翻身富豪　吳家紅茶冰從台灣紅到越南

▲吳家紅茶冰董事長吳隆中一度創業失敗負債上千萬，最後靠著紅茶冰翻身，更將台灣古早味飲料拓展到越南市場。（圖／吳隆中提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣珍珠奶茶揚名國際，讓手搖茶品牌在全球遍地開花，發跡於南台灣的吳家紅茶冰董事長吳隆中，不僅靠著古早味紅茶還清上千萬元負債，更以中央工廠煮茶、節省人力提升毛利率，在全台擁有460名加盟商，近期更跨足越南市場，翻身茶飲業新一代富豪。

「我就不想只當上班族，但是廿多年前跑去高雄開高價的法式西餐廳，真的只能怪自己太年輕！」吳隆中回憶起年輕氣盛的自己，當初倒店後帶著1千多萬的負債回到老家，讓父母聞訊崩潰痛哭。

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▲昔日在飲料廠的工作經驗成為吳隆中（圖右）創業的基礎，如今從選料到製作全程要求完全不馬虎。（圖／吳隆中提供）

吳隆中從此每天工作二十多個小時，從牛肉麵店開到石頭火鍋店，什麼都嚐試，再從飲料大廠主管跳槽到連鎖咖啡品牌。經過十年努力，他一路升到行銷副總經理，還一度帶著品牌的團隊西進上海開疆闢土。

依據統計，台灣人愛喝手搖飲，光是一年就可以喝掉10億杯，讓吳隆中看準商機，決定以古早味紅茶二度創業，先是在台中開店試水溫，確定市場高接受度後再大幅展店，十年磨一劍，如今在全台擁有460名加盟主，為吳家紅茶冰打響名號。

尋常古早味紅茶冰如何讓他東山再起？原來，吳隆中發現飲料店的原物料成本不高，反而是人事成本占比最高，吳隆中當機立斷，決定設立中央工廠統一煮茶，並統一配送全台460攤，讓加盟主得以減少人力支出，回收更多利潤，創造三贏。

▲吳家紅茶冰斥資3億建立中央工廠，用標準化製程管控風味與品質。（圖／吳隆中提供）

吳隆中還特別補充，吳家紅茶冰在煮製過程中，絕對沒有防腐劑及危害健康的添加物，只有添加決明子等帶有甘味的中藥材，「如果爸媽覺得市售飲料不健康，我們的紅茶冰，倒是可以讓小朋友天天乾一杯！」他說。

曾經因為年輕氣盛摔落谷底，到了中年靠著紅茶冰重返榮耀逆轉困局，吳隆中雙手合十謙卑以對，也不忘提點後進，做人就要像這杯紅茶冰樸實無華卻是真心實意，就算沒有絢爛外表，讓人啜飲後也必能獲得肯定。