放大你的紅包！一張表看懂數位帳戶優惠　活儲利率最高可達2%

▲數位帳戶比較表，圖點開放大。（製表／記者吳靜君；資料來源／各銀行、以各銀行公布為準）

記者吳靜君／台北報導

目前針對數位帳戶祭出好康者包含台新銀行、王道銀行、永豐銀行、華南銀行等。根據金管會統計，至去（2019）年第3季止，台新銀行的數位帳戶「Richart」開戶數已經達到157萬戶，可稱為是數位帳戶龍頭。

根據台新銀數位帳戶的活儲利率仍高達1%，強調讓小資族、年輕人「真的在存錢、存下生活」。在額度最高50萬元以下，設定ACH（票據交換所代收代付業務）約定每個月多於2萬元、或者跨行自動轉入2萬元或者每月使用Richart Visa金融卡，消費兩筆，就可享受最高1%的活儲利率；且每個月有各5次跨行提款、轉帳免手續費。信用卡方面，@GoGo卡數位通路最高3.5%現金回饋；FlyGo卡給你最高2.8%海外消費現金回饋無上限。

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王道銀行（O-Bank）則是推出新春限時新戶專案，在3月31日前於王道銀行新開戶，即可享有30萬元內活儲年利率1.68%，存滿3個月就有1260元的利息，若開立親子帳戶，大人與小孩帳戶皆享受優惠利率，所以民眾可以趁春節過後，將年終獎金、紅包存入，放大紅包。

▼永豐銀數位帳戶「大戶DAWHO」。（圖／永豐銀提供）

迎接金鼠年，永豐銀持續大手筆推出活存優惠，在今年6月底之前，永豐銀「大戶DAWHO」數位帳戶的新台幣活存金額100萬內均享利率1.1%，100萬到200萬享0.45%；每月也有16次跨行提款、轉帳免手續費優惠。信用卡方面只要是一般消費國內1%、國外2%，現金回饋無上限。但是綁定帳戶自動扣款及電子、行動帳單加碼1% ，上限為1,500元，以及指定通路加碼5%，上限600元。

永豐銀推的各種優惠，確實打動年輕人的心，根據永豐銀統計，至今年1月初開戶人數已經達到了23萬戶，平均年齡大約是33歲，在各銀行之中名列前矛。

為了維持數位帳戶的地位，華南銀推出各種優惠。華銀數位帳戶的新台幣活儲利率從去年的1.1%直接拉高至2%，也就是到6月底前，帳戶存款餘額10萬元內，可享有2%存款利率，比起華銀活儲牌告利率足足多出8倍以上；信用卡方面「i網購生活卡」網路消費現金回饋最高3.5%，同時華銀也增開第三類帳戶，也就是即使是他行的客戶，也能來華銀申辦數位帳戶，擴大華銀的客源、攏絡「數位客群」的心。

▼台新銀行的數位帳戶「Richart」開戶數已經達到157萬戶。（圖／資料照）