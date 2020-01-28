居家熱源大廠關中　優化戶外烤肉爐業務、展望2020年審慎樂觀

▲全球熱源居家產品大廠關中董事長洪文照。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

居家貿易業在歷經中美貿易戰衝擊後，重新調整營運體質，全球熱源居家產品大廠關中表示，集團持續優化戶外烤肉爐營運體質，並持續布局大眾生活消費應用熱源產品線，對2020年景氣展望審慎樂觀。

由於關中旗下安全閥產品擁有核心關鍵技術研發、專利與製造量產能力，與美國主要客戶擁有超過20年長期合作基礎，能與客戶共同研發新款產品，帶動瓦斯噴槍、高壓閥、瓦斯配件等消費性產品良好出貨表現。

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關中董事長洪文照表示，集團持續拓展安全閥業務多元產品應用領域，包括切入高壓潛水氧氣瓶開關、工業用及醫療用高壓閥等利基型市場應用，憑藉安全閥業務具備高安全性與精密加工技術雙重優勢，有助於拉高公司與同業競爭門檻、挹注安全閥業務穩定成長步調。

▲關中持續布局大眾生活消費應用熱源產品線，並掌握「製造─品牌─通路」垂直整合優勢，對2020年產業景氣審慎樂觀看待。（圖／關中提供）

關中進一步表示，2019年加大戶外烤肉爐業務門市結構優化，旗下美國自有通路Barbeques Galore門市數汰弱留強，調整至目前在全美擁有20間實體門市，雖然短期影響整體營收表現，但集團透過門市烤肉爐產品組合調整，強化社區型廣播電台及舉辦社區體驗活動等行銷推廣，挹注2019年第四季美國自有通路Barbeques Galore平均單店營收保持13.9萬元美金水準。

展望2020年，關中表示，集團持續布局大眾生活消費應用熱源產品線，旗下環保熱源居家品牌「Lovinflame」品牌成功於Amazon電商平台、Barbeques Galore門市及官方網站銷售，並掌握「製造─品牌─通路」垂直整合優勢，看好透過結合在地社區行銷推廣與O2O通路整合以提升客戶黏著度，並以穩健步伐創造集團良好成長動能。