抵抗市場波動！投資靠分散風險　三大策略助攻賺獲利

▲ 投資首重就是要分散風險，不能把雞蛋放同一個籃子裡。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

負利率時代來臨、市場波動加劇，投資首先最必要的就是分散風險去抵擋不確定性，ETF（指數故票型基金）成為現今相當具有優勢的投資標的，也正是因為符合這項優點。若投資人可以運用「定期定額、低檔布局、適當停利」等配置策略，以ETF達到穩定獲利目的。

投信業者指出，在20年前不用什麼理財，因為利率非常高，大概都有在6%以上，但台灣現在也步入低利率時代，雖然錢存銀行是最沒有風險的，但現在錢存銀行卻是不夠的，定存利率1%、活存更低，還直言，「就算不是負利率，能夠cover通膨都不容易，越是在低利率下，越是要投資。」

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從統計數據來看，ETF在1993年從美國開始發跡，到現在全球達到5.6兆美元、7千多檔的規模；而台灣從2003年開始，到現在有200多檔、（股權）總規模達4千多億，交易比重佔市場成交金額8%，16年間成長快速。

投資很重要就是要風險管理，其中一個重要配置原則就是「分散」，而ETF是個非常好的分散風險工具，他認為「當然基金也是很好，但ETF流動性更夠」。

除了負利率時代來臨之外，市場波動也是影響投資策略重要因素。國泰投信ETF團隊主管表示，以過去25年間的數據去分析，股與債不是同時漲就是呈現相反趨勢，同時跌的機率不高，因此只要適當去做資產配置就可以獲得更好獲利，若想要達成月月領息目標，也可以透過分散配置不同配息月份的ETF達到目標。