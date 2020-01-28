特別股波動小、抗跌　最適喜愛穩定現金流的存股族與退休族

▲ 特別股相對市場抗跌 。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

全球央行寬鬆貨幣政策創造更多流動性，資金行情持續，以致資金持續流入特別股資產，加上特別股清償順序僅次於債權，故股利率高於普通股，更優於盤指數表現。

雖然美國Fed已暫停降息，但並未改變寬鬆的貨幣政策立場，各國央行立場也相當鴿派，希望透過低利寬鬆政策，延長此波景氣擴張的時間。但由於市場前景不確定因素多，富邦投信認為，在市場對於高息、穩健產品具配置需求下，特別股可望持續獲市場關注，建議投資人不妨適度配置特別股相關基金，以美國特別股來說，波動相對穩定，且以被動式管理的ETF參與特別股投資，總費用率遠低於主動型基金，皆有利於長期投資。

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特別股具備股債雙重優勢，既像股票，享有股價成長特性，除了擁有優先於普通股的受償順序特質外，亦像債券擁有相對穩定的特質，因此在個股面臨利空時，相對一般股票而言，具備波動較小、且相對抗跌的特質。

此外，特別股表現與美國公債殖利率普遍呈反向相關，未來在市場風險因子發酵下，進而可望將大幅資金轉流入債市，造成債券價格走高而公債殖利率走跌，此將更進一步有利特別股價格攀升。不過，還是提醒投資人要留意美國公債殖利率是否突然反轉走高，以及股市修正引發的信用利差擴大風險，這些都將影響特別股表現。

富邦投信指出，相較於主動型基金，特別股ETF持股檔數較多，集中度低，在遇到市場風險時，較能分散風險。此外，特別股清償順序僅次於債權，故股利率高於普通股。根據近一年的統計數據顯示，標普美國特別股指數股利率為5.29%，高於主要股市表現，凸顯了美股特別股在低利率環境之下的優勢，最適合找尋長期穩定現金流的存股族與退休族。