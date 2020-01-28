借8800要求還9萬　「大耳窿」囂張潑漆、放火追債

▲借錢示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

居住在馬來西亞怡保市的西華拉占，在2019年底遭到強迫借款，當地的高利貸業者「大耳窿」無故匯款1200令吉（約台幣8800元）到戶頭，並要求償還包括利息在內共1800令吉（約台幣1.3萬元）。深感無奈的他在隔天將1200令吉原封不動歸還，卻被變本加厲要求償還1萬2300令吉（約台幣9萬元）的款項，住家和任職的寵物店還遭到潑漆。

西華拉占在12月初在通訊軟體接到大耳窿的訊息，聲稱己匯入1200令吉，並要求加上利息還款1800令吉，在經過查證後戶頭確實多了一筆錢，於是在隔天立即匯還1200令吉。大耳窿卻為此不滿，警告必須交還1800令吉，不然會3天增加一次利息，但是西華拉占直接封鎖不理會警告。

原以為事件會就此落幕，結果西華拉占的住家與工作地點在又接連遭到潑漆，心急之下苦苦哀求大耳窿，自己家裡還有妻小要養，也不希望波及到其他鄰居。事後為了不要再被威脅，他與寵物店店長找上民主行動黨桂和州議員崔慈恩的協助，開了記者會公開向大耳窿喊話，不要再威脅和打擾。

根據《東方網》報導，西華拉占表示，在2019年8月曾向大耳窿借款，但在5天之內就還清，不知道8月借款的大耳窿和12月的是否為通一組。目前已經針對潑漆和威脅事件向警方報案，全案由商業罪案調查組接手進行調查。