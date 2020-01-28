別欺負工讀生！人力銀行調查發現　近六成學生遇過寒假打工時薪低於基本時薪　　　

▲近百萬大學生寒假有工讀規劃 。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

不少大學生都會趁放寒假期間，打工賺錢，yes123求職網進行「寒假打工熱調查」，發現有八成（80.1%）的大學生「有計劃」寒假打工，比例高過去年的78.6%，續創12年以來的新高。其中如果以「性別」交叉分析，計畫寒假打工「男學生」為81.6%；「女學生」為78.7%。

讓人驚訝的是，雖然政府有基本工資規定，但仍然有59.2%的受訪者透露，「曾經遇過」寒假打工的時薪，「換算下來」低於政府規定。

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若以教育部最新統計，大專院校學生124.5萬人估計，大約有99.7萬人在今年寒假有工讀計畫。yes123求職網表示，這當中合計又有58.4%的學生，想兼兩份（含）以上的工作；代表其餘的41.6%想找一份工讀就可以，平均要兼1.9份差。

此外，在可複選狀況下，對於寒假計畫打工，主要原因分別為，「賺生活費」（77.9%）、「想存錢」（61.1%）、「賺學費」（56.7%），以及「增加社會經驗」（48.7%）、「有學貸壓力」（40.2%）。

yes123求職網說，其他工讀原因依序有：「了解未來職場環境」（21%）、「多交朋友，建立人脈」（19.6%）、「純粹打發時間」（18%），以及「想買名牌包或3C產品」（11.8%）、「被家人逼迫」（9.2%）。

另外，在選擇寒假打工時，大家最在意什麼呢？在可複選狀況下，調查結果顯示，前五大考量分別是「薪水」（72.2%）、「離家近」（57.2%）、「人身安全」（50.2%），以及「對未來工作有幫助」（37.2%）、「工作沒壓力」（34.5%）。

其餘選擇工讀的考量還有，「有加班費」（30.5%）、「錄取率高」（28.2%）、「有提供三餐」（25.3%），以及「有無勞保」（18.3%）、「有同學做伴」（16.8%）。