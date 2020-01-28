年後轉職想加薪　人力銀行：4大步驟贏得好感

▲面試準備好4大步驟贏得好感。（示意圖／CFP）

記者余弦妙／台北報導

不少上班族在年後都會規劃轉職，但轉職就會面臨談加薪的問題，根據104人力銀行統計。超過一半（57%）的轉職者沒有做好薪資談判的準備，43%會蒐集薪資行情、模擬應答、並設定薪資底線。事前準備的轉職者，62%薪資成長，明顯高於未準備者（僅39%）轉職後的薪資成長。

因此，104人力銀行就整理出以下這四大步驟，讓你在轉職加薪可以更加順利，首先，「了解市場薪資水平」、「設定薪資區間」、「證明價值」、「態度溫柔而堅定、贏得正面好感」。

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104人資學院資深副總經理花梓馨進一步解釋，除了評估工作內容與條件，建議充份準備薪資訊息，讓自己更具談判優勢。因此，建議求職者，務必了解市場薪資水平，善用觀察同職位職缺，並設定議價區間，觀察公司福利制度等因素，避免開出過高或過高的待遇，錯失offer（錄取）。

花梓馨更表示，一旦有轉職想法，就可以著手整理經歷及作品集來證明價值，以條列式呈現且篇幅不宜超過一頁。若有認證或檢定，例如多益、日文等證書，也可檢附於履歷自傳中。

而在面試過程難免因薪資議價而短兵相接，面試前，先設好停損點，面對不合理的待遇也要態度溫柔而堅定、才能贏得正面好感，切勿過度強勢。

此外，104人力銀行也發現，59%的上班族不滿意目前薪資，但高達84%無法創造其他收入。

所以，花梓馨建議求職者主動接下挑戰性更高的工作，有助日後職涯轉換，同時在現職留下積極的好印象。職場上若遇「同溫層」以外的夥伴，先觀察與傾聽以助於累積人脈，公司內部社團、外部讀書會亦可多參與。離職後，應發訊息給先前往來的合作夥伴和同事並說明未來規劃，把人脈帶到下一個職場。

若能培養第二專業領域，成為整合型人才，有助轉職並為自己薪水「加值」。除此之外，學習第二外語也可為自己加薪，金融業、服務業、製造業的儲備幹部、以及航空業相關職務，英文能力皆有一定門檻，另受全球化影響，除日、韓文外，越南語、泰語的需求也越來越多。