　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 主題型ETF可以用「收成投資法」判定成分股。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

ETF選擇越來越多元，相較從前追蹤指數的ETF，近年開始慢慢興起「主題式ETF」，例如機器人、AI、5G等未來趨勢題材，提供給投資人作更精準的投資標的。但主題式ETF與傳統ETF、共同基金有何不同？最近又有什麼題材值得投資？

1. 主題式ETF與傳統ETF有何不同？

請繼續往下閱讀...

一般的ETF通常是追蹤市值加權指數，藉由某個掛牌市場市值作排序，以特定產業或群組的市值大小作排列，找出ETF成分股會有哪些。

但有些產業卻沒辦法精準區分出來，例如投資特定的新科技或不同主題，像是人口老化、線上消費等，這些族群都同時涵蓋非常多產業，無法透過傳統分類精準挑選。

2. 既然是挑主題，又與共同基金有何不同？

從前投資人想要做特定主題投資，大多數會選擇共同基金，但共同基金投資方式是把自己的錢全權交由基金經理人作管理，經理人買進、賣出操作，投資人不見得隨時能掌握資訊，也不確定績效是否符合自己預期。

而ETF最大優勢是透過明確篩選機制，投資人可以知道ETF到底有哪些個股，可以透過網站即時查詢。另外，ETF選股具有邏輯性、在市場掛牌，投資人可以技術分析、自己操作買賣交易ETF。

3. 主題式ETF獨特篩選機制

從前ETF都必須要編一個指數，但主題投資沒有辦法編指數，而以往很多人作主題投資，都是用「概念股」為標準，像是生技概念股、蘋果概念股等，只要某企業的部分營收或部分產線有沾到邊，就會說是某某概念股，但實際上代表性並不一定很大。

借鏡國外主題式ETF的篩選機制，是用「收成投資法」，透過企業財報，看公司產品線有哪些、符合主題的產品線對公司營收貢獻比重多少，去決定它跟這主題相不相關。此外，公司在這主題行業的市佔也要達到一定比例，才能定義公司與這主題有「相關收成」，代表「看到主題、也吃到主題」。

4. 如何挑出好主題

主題式ETF所選的主題，都會都圍繞在「大趨勢（Megatrends）」上面。大趨勢主題能創造新科技、人口結構、全球經濟地貌的改變，影響性都很深遠，不僅重塑生活周遭的大環境結構，也會重新定義全球公司價值、重新分配全球企業地位，像是網路、智慧型手機都是代表，以及透過它們扶搖直上的Google、Apple、Facebook等企業。

5. 哪些主題值得注意

在2015、2016年時，是機器人相關主題有爆發式成長，規模加起來突破四、五十億美元；到了2017、2018年則是AI，例如國外的ROBO規模也突破百億美元。

到了今年則是5G，像是國外最具規模的FIVG，以及日前元大投信掛牌的全球通訊ETF，也都非常熱門。

另外，投信業者也指出，目前國外也有像是雲端運算、IoT、智慧城市、智慧醫療、物聯網、奈米跟生物科技等主題，也都在蓬勃發展。

ET快訊
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
快訊／台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級
找不出Kobe！現場尋獲3遺體　直升機墜毀原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

名人致富祕密大公開　這些錢絕對不花！　

居家熱源大廠關中　優化戶外烤肉爐業務、展望2020年審慎樂觀

年後轉職想加薪　人力銀行：4大步驟贏得好感

聯發科「捐4300萬元醫療物資」給武漢政府　網讚爆淚謝：大企業有社會責任感

國際油價慘崩「創下3個月新低」　分析師：武漢肺炎疫情升溫而拖累

別欺負工讀生！人力銀行調查發現　近六成學生遇過寒假打工時薪低於基本時薪　　　

青年、壯年理財規劃大不同　爽存退休金先掌握兩投資要點

「鹿港辜家」第四代大考驗　辜公怡辭台泥副董內幕

投注站狗來富！女客買刮刮樂「店狗發威助中100萬」　店員驚：狗狗會帶財！

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

名人致富祕密大公開　這些錢絕對不花！　

居家熱源大廠關中　優化戶外烤肉爐業務、展望2020年審慎樂觀

年後轉職想加薪　人力銀行：4大步驟贏得好感

聯發科「捐4300萬元醫療物資」給武漢政府　網讚爆淚謝：大企業有社會責任感

國際油價慘崩「創下3個月新低」　分析師：武漢肺炎疫情升溫而拖累

別欺負工讀生！人力銀行調查發現　近六成學生遇過寒假打工時薪低於基本時薪　　　

青年、壯年理財規劃大不同　爽存退休金先掌握兩投資要點

「鹿港辜家」第四代大考驗　辜公怡辭台泥副董內幕

投注站狗來富！女客買刮刮樂「店狗發威助中100萬」　店員驚：狗狗會帶財！

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

過年大吃大喝腸胃不順還脹氣？3種簡單飲品助消化解油膩

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

春節領紅包想入手中古車？多看、多問、多聽才能買好車

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

財經熱門新聞

即／大樂透1.2億一人獨得　初三獎落新北

謝金河：台股30日開紅盤可能下跌300到400點起跳

財神爺掛門外！客人下秒狂中獎「刮刮樂抱走百萬」

放大紅包術　數位帳戶拚活儲利率

聯發科「捐4300萬元醫療物資」給武漢政府

負債千萬靠古早味翻身富豪　吳家紅茶冰從台灣紅到越南

大樂透加碼百萬已有173注幸運兒　最旺VS.還沒中獎縣市名單出爐！

ETF存退休金兩大優勢　專家建議列入參考

即／威力彩3.4億獎號出爐　中了放假一整年

武漢肺炎全球恐慌　美股跌454點

政府送紅包　今年報稅5大利多

青年、壯年理財規劃大不同　爽存退休金先掌握兩投資要點

即／大樂透初二獎號出爐　春節大紅包來了

自助餐「南霸天」漢來美食今年再展店　挹注營運動能可期

更多熱門

相關新聞

台灣5G關鍵年　最快7月服務上路

台灣5G關鍵年　最快7月服務上路

2020年，台灣將進入5G建設和應用的關鍵年，5家電信業者1月中旬豪砸千億台幣，完成頻寬的數量競價後，年後2月下旬將辦理位置競價，其中中華電信最快預估在7月，就可提供5G服務和公布資費，其餘電信業者也預計在Q3陸續上路。

買股大賠300萬！宥勝「靠7張保險」成功守財

買股大賠300萬！宥勝「靠7張保險」成功守財

志玲姐姐主題桌曆親筆簽名致贈黃偉哲

志玲姐姐主題桌曆親筆簽名致贈黃偉哲

調研：2020全球裝置出貨將增0.9%

調研：2020全球裝置出貨將增0.9%

呂芳銘：5G的3.5GHz頻段標金太高、太離譜

呂芳銘：5G的3.5GHz頻段標金太高、太離譜

關鍵字：

ETF小資理財投資基金股票債券主題5GAI

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面