通緝犯持刀拒捕狂砍警遭開2槍　勇警花1個月走出夢魘...

記者邱中岳／台北報導

發生在2019年7月間1名通緝犯為了拒捕，竟持刀刺傷2名警員，其中1名警員朝通緝犯腿部開2槍逮人，但2警全身多處劃傷，而其中1名警員表示，案發後每天都做惡夢外還不敢接觸人群，花了1個月才努力走出陰霾。

32歲的温皓翔，專24期畢業後從警11年，歷任中壢、士林以及中正二等分局，7月份與警員李陏恩查緝因詐欺案遭發布執行通緝的沈姓男子，但破門進入時卻遭到對方持刀抵抗，且沈男力道之大，2名警員壓在沈身上也被其掙脫。

▲警員温皓翔與李陏恩遭沈姓通緝犯反抗持刀砍殺，温警隨即掏出2槍反擊。（圖／記者邱中岳翻攝）

温皓翔回憶，當時得知沈男躲藏在某大樓地下室，破門進入後沈男不斷想逃跑，且因居住環境雜亂，沈男突然抽出水果刀亂揮，且沈男因平時在工地打工力氣超大，所以2人疊在沈男身上，並拿出辣椒水反制。

但沒想到沈男被辣椒水噴了之後突然發狂，直接掙脫疊在身上的2名警員，並持刀攻擊2名警員，其中李姓警員臉部以及手臂遭砍殺攻擊，而温姓警員手部也遭劃傷，温警見同仁遭砍隨即掏槍朝沈男腿部開2槍後才將人壓制。

▲温姓警員表示，案發後每天都坐惡夢，最後花了一個月才走出陰霾。（圖／記者邱中岳翻攝）

儘管受到各級長官的關心慰問，北市警局也派出心理諮商師協助輔導，但温則表示案發後仍心有餘悸，且晚上回去都會做惡夢，當時的情境過程都浮現在腦海中，甚至還會有失眠的情形發生。

而温直言，當時2人在案發後均不太敢面對人群，面對民眾都會有反射性的敵意，有時候取締違規只要民眾靠近一點就會變得相當敏感，直到1個月後才慢慢走出陰霾，温也說，「以前看過案例教育，但真正遇到也還是會變得不太一樣。」

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