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他拿菜刀捅死懷孕親生姊「微笑向鄰居認罪」　 門鈴監視器錄下關鍵身影

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▲美國德州的25歲男子麥可（Michael Egwuagu）持刀殺害懷孕的姊姊。（圖／達志影像／美聯社、免費圖庫Pixabay）

▲美國25歲男子麥可（Michael Egwuagu）持刀殺害懷孕的姊姊。（圖／達志影像／美聯社、免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州發生一起可怕案件，25歲的麥可（Michael Egwuagu）拿菜刀刺殺懷孕不到3個月的親生姊姊珍妮佛（Jennifer Chioma Ebichi），犯案後拿著凶器、滿身是血走出家門，面帶微笑向鄰居表示「我殺了珍妮佛」，認罪過程全被門鈴監視器（Doorbell Camera）拍攝下來，成為關鍵證據。

根據逮捕令，麥可2019年12月27日拜訪姊姊，竟拿菜刀將對方刺殺死亡。死者的鄰居穆拉（Linda Mura）表示，珍妮佛稍早曾邀請她去家裡坐坐，沒想到在門口看見嫌犯渾身是血，拿著菜刀，面帶微笑地說，「我殺了珍妮佛。」

據了解，珍妮佛曾傳訊息給雙胞胎哥哥馬丁（Martin Chinedu Egwuagu），說「麥可正在經歷一場危機」，幾小時之後又請哥哥來找她。馬丁表示，抵達時看見妹妹的其中一個孩子渾身是血，與穆拉一起站在家門外，他進到屋內，看見珍妮佛倒在廚房地板的血泊中，另一名孩子在旁邊哭泣。

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲麥可持刀殺害懷孕的親生姊姊，走出門以後微笑向鄰居坦承犯罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

馬丁把2個孩子交給老婆照顧，出發尋找弟弟，不久後看見麥可雙膝跪在路邊地上，「好像在祈禱」，接著把沾血的衣服脫下來丟進一旁垃圾桶。

綜合CNN、《紐約時報》報導，根據12月28日的驗屍報告，珍妮佛懷孕不到三個月，身上有12到24處刀傷，死因是他殺，肚子裡的胎兒也跟著死去。

特拉維斯郡（Travis County）調閱死者的門鈴監視器，發現麥可的確拿著菜刀，坦承殺害姊姊，這一段畫面符合穆拉的證詞，也成為鐵錚錚的證據。據了解，嫌犯曾是德州大學安聖安東尼奧分校（University of Texas at San Antoni）的橄欖球員，如今被指控謀殺，犯案不久之後就遭逮捕。

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