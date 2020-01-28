女穆斯林戴頭巾上班　炸雞店經理嗆「滾回家」慘被罵爆道歉了

▲美國22歲穆斯林科爾曼（左）上班戴希賈布，被連鎖速食餐廳炸雞快遞（Chicken Express）店經理要求滾回家。（圖／翻攝Twitter@thatgirlfolake）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國德州沃思堡（Fort Worth）的22歲女子科爾曼（Stefanae Coleman）是一名穆斯林，在連鎖速食餐廳炸雞快遞（Chicken Express）工作，上班時戴著頭巾「希賈布」（Hijab），卻被店經理要求脫掉，因為不符合企業的員工服裝規定。她拒絕以後，竟被要求「滾回家」，氣得將對話影片分享到推特，被網友們瘋傳。業者遭許多人痛批歧視，最終出面道歉。

I converted to Islam not too long ago and I started wearing my hijab, I went to work today and was kicked out because my hijab was not apart the “ dress code” apparently and I wasn’t allowed to wear it. Don’t come to the chicken express in Fort Worth!! pic.twitter.com/xiulAEJS8y — Folake Adebola(@thatgirlfolake) December 30, 2019

根據CBS新聞，科爾曼2019年8月皈依伊斯蘭教，10月被炸雞快遞聘僱，曾告訴同事，自己很快就會開始穿戴希賈布，12月30日真的戴上頭巾，卻被店經理要求脫掉，只能穿上有著企業標誌與字樣、符合公司規定的服飾，否則就滾回家，「妳的工作就是妳的工作，這跟宗教信仰無關。」

科爾曼指出，員工手冊裡沒有禁止配戴宗教頭飾的規定，甚至寫道「每個宗教都要有公平的機會」，因此才會認為自己適合來到這裡工作。她認為，店經理的要求與理由是無效的，因此將一部分對話影片上傳到推特，「這是最嚴重的歧視，我一點也不會容忍。」

▲律師華倫澄清，店經理嚴格執行服裝規定，卻沒有考慮到宗教自由，不是歧視穆斯林。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

ABC報導，店經理的律師華倫（Rhett Warren）表示，炸雞快遞已向科爾曼道歉，譴責那一名店經理，也將提供更多培訓課程。他表示，女子不是因配戴頭巾、成為穆斯林受到歧視，「店經理因科爾曼小姐戴頭巾就要求她回家，是因為缺乏訓練……嚴格解讀公司政策，不允許偏離標準的員工制服，不幸的是，他沒有考慮到宗教自由。」

科爾曼證實收到店經理與公司的道歉，31日就回到公司上班，但仍感受到同事之間不友善的氛圍，因此決定離職。她也指出，「你不該重新訓練人們尊重他人的宗教信仰，因為這是件早就應該知道的事情。」

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