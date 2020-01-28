　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法籍男子服「醫用大麻油」遭逮　泰警勒索25萬才放行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼娛樂用大麻。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國警方懷疑男子吸食大麻。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

一名法國籍男子去年10月因體內被驗出「少量大麻」，遭警方要求支付25萬泰銖才放他離開。不過法國籍男子表示，因為他患有疾病，必須透過大麻精油來治療，這也都是從合法診所取得，但警方就算看到他的就醫證明，仍不願放他離開，堅持要他付錢才能離開，形同勒索。

據泰國《世界日報》報導，去年10月份時，曼谷通羅區（Thong Lo）的高級住宅區內，疑似有人吸食與販賣毒品遂前往調查，在查到該名法國男子時，儘管未在他的身上與住處發現毒品，仍舊將他押回警局驗血。結果也驗出該名男子身上含有少量大麻成分。

▲▼「大麻油」（cannabidiol oil，CBD oil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲醫療用大麻油。（圖／達志影像／美聯社）

該名男子聲稱，他是因為身體疾病，必須服用少量大麻油，而這些大麻油也都是從合法管道取得；同時男子也拜託母親拿來護照與醫生證明到警局。豈料，警方依舊不願意讓他離開，並要求他必須繳交25萬泰銖（約台幣24萬7500元）才准放行，氣得男子在獲釋後，立刻向法國大使館求助。

目前泰國國家警察總署已經成立調查委員會，證實該名男子的醫生證明確實是合法文件，取得大麻油的診所也是在當地合法經營。委員會強調，若發現員警有任何瀆職的行為，絕對依法送辦。

ET快訊
大甲鎮瀾宮國運籤出爐！金鼠年抽出「看看魚水得相逢」
阿富汗空難大逆轉！塔利班擊毀美E-11A　機上官員全喪命
2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沒有濾鏡！日神人自製青黑色蛋糕　「翻轉照片顏色」真相驚呆27萬人

再過24年…北冰洋夏天成為「無冰洋」　北極繼續暖化

法籍男子服「醫用大麻油」遭逮　泰警勒索25萬才放行

他拿菜刀捅死懷孕親生姊「微笑向鄰居認罪」　 門鈴監視器錄下關鍵身影

快訊／阿富汗空難大逆轉！塔利班宣稱擊毀美國空軍E-11A　機上官員全數罹難

客運量日本第二！成田機場每晚11點準時關門　揭暴力鎮壓歷史

熱賣抽屜櫃壓住2歲兒窒息死亡　IKEA「13億和解」

波頓未出版新書手稿爆料：川普凍結援助款要求烏克蘭調查拜登

飛到恐怖組織監視區！阿富汗航空班機墜毀　機上83名乘客死傷不明

請願「禁中國人入境」　大馬、南韓3天破46萬人連署

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

沒有濾鏡！日神人自製青黑色蛋糕　「翻轉照片顏色」真相驚呆27萬人

再過24年…北冰洋夏天成為「無冰洋」　北極繼續暖化

法籍男子服「醫用大麻油」遭逮　泰警勒索25萬才放行

他拿菜刀捅死懷孕親生姊「微笑向鄰居認罪」　 門鈴監視器錄下關鍵身影

快訊／阿富汗空難大逆轉！塔利班宣稱擊毀美國空軍E-11A　機上官員全數罹難

客運量日本第二！成田機場每晚11點準時關門　揭暴力鎮壓歷史

熱賣抽屜櫃壓住2歲兒窒息死亡　IKEA「13億和解」

波頓未出版新書手稿爆料：川普凍結援助款要求烏克蘭調查拜登

飛到恐怖組織監視區！阿富汗航空班機墜毀　機上83名乘客死傷不明

請願「禁中國人入境」　大馬、南韓3天破46萬人連署

黃遠把爸爸刺在身上！　走跳演藝圈…黃仲崑「1句叮嚀」影響他到現在

沒有濾鏡！日神人自製青黑色蛋糕　「翻轉照片顏色」真相驚呆27萬人

忙著和老船長「躺著看星星」　正妹女船員害撞船還被公司加薪

主人崩潰求救「約克夏不吃飯」　萬人中招笑瘋：只有我看錯嗎

日本首都在哪裡？他揭真相「不是東京」　網讚：長知識了

盤點「超額責任險」5大好處！2000元加保，A到千萬超跑免驚

負債千萬靠古早味翻身富豪　吳家紅茶冰從台灣紅到越南

尾牙驚見「超掉漆灰姑娘鞋」　OL跪求完整鞋款...網笑爛：踮腳尖離開

不斷更新／加拿大首例妻子也確診！北京新增1人死亡　救6天不治

這款戰機台灣也有！土耳其被禁售F-35後　希臘擬升級戰機獲取優勢

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

國際熱門新聞

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

壓歲錢破25萬PO網炫富慘被檢舉

阿富汗航空班機墜毀　83人死傷不明

109辣妹放20年　卸妝後全是美人

Kobe殞落！詹皇崩潰痛哭　80秒拭淚影片曝光

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

FBI調查Kobe墜機　前駕駛：直升機如凱迪拉克豪華轎車

他刺死懷孕姊微笑認罪　門鈴監視器全都錄

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

23點準時關門　成田機場爭議歷史

IKEA櫃子壓死2歲兒　13億和解

男子服醫用大麻油　遭警勒索25萬

更多熱門

相關新聞

禁中國人入境　大馬、南韓破萬人連署

禁中國人入境　大馬、南韓破萬人連署

中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）確診病例超過2700起，死亡案例80起，疫情蔓延全球。對此，馬來西亞與南韓分別發起連署，請願政府禁止中國遊客入境，短短時間就突破幾十萬人連署。

更新／全球武漢肺炎疫情整理　澳洲確診第5例

更新／全球武漢肺炎疫情整理　澳洲確診第5例

2歲兒須隔離…父母帶他逃　機場被攔下

2歲兒須隔離…父母帶他逃　機場被攔下

琴師彈安撫曲　盲象做出超靈性舉動

琴師彈安撫曲　盲象做出超靈性舉動

更新／澳洲確診武漢肺炎增至4人

更新／澳洲確診武漢肺炎增至4人

關鍵字：

大麻毒品泰國東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

試婚紗驚見「處女膜重建單」！男暴走飆罵：不結了

2年首波寒流！8°C冷6天時間表出爐

汪趴地前腳斷兩截　網見亮點笑了

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

7歲男童吃下木薯慘死　醫：150g就可致命

即／鎮瀾宮國運籤出爐：看看魚水得相逢

武漢「封城」　台人求回家：隔離也沒關係

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面