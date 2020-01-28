「喉嚨插一把刀」被塞床下！她抱怨家庭出問題　變冰冷屍體…血凝固呈黑色





▲刀示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXBAY）

記者黃心瑀／綜合報導

29歲緬甸女子容雅蒂日前曾向雇主表示，自己的婚姻出了問題，丈夫還威脅要殺死她，隨後她曠職了幾日，雇主因為擔心出事在12月16日時報警處理，當警方破門而入她家時，卻只見她身上裹著被單，喉嚨被插了一把刀，血液也已經變成黑色的，被認為死亡已經超過2天的時間。

根據外媒報導，這起事件發生在馬來西亞的威省，死者容雅蒂跟緬甸籍丈夫是一對羅興亞夫妻，持有聯合國難民證，更已經在大馬工作了3個月的時間；容雅蒂在事發前幾天，曾經找上自己的診所雇主訴苦，並表示跟丈夫之間出現了一些問題，更受到生命上的威脅，而雇主當時則是勸她去報警。

之後幾天，容雅蒂無故礦工沒去上班，雇主也聯絡不到人，於是決定報警處理。當地警方在確認容雅蒂的地址後，前去住家找人，但卻發現門是上鎖的，請來管理員開門後，驚見房內的床底有一具冰冷的女屍體。

報導中指出，容雅蒂被發現的時候，身上背床單包住，喉嚨上則是插著一把刀子，身上的血液都已經凝固呈黑色，被確認死亡時間超過2天。警方表示，在公司工作的容雅蒂丈夫莫哈末諾於事發後，無故失蹤，而且丈夫具有謀殺的動機，現正要求他出面協助調查。