赤壁過年也要「探墓厝」放鞭炮切忌悲傷　初四還能捉弄女婿

▲湖北赤壁。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

在台灣南部在過年時，有俗稱「探墓厝」的掃墓習俗，而在湖北赤壁也有類似的活動，當地民眾在大年初一會全家一起到祖墳前聚會，不過有別於台灣的「探墓厝」，赤壁民眾強調當天在祖墳前必須笑口常開，絕不能露出悲傷的神情，還會在離開時放鞭炮，向祖靈致意。

赤壁人民相信，過年時必須和祖先在天之靈分享迎春接福的喜悅，因此會在大年初一當天早上，先在家裡祭拜祖先後，舉家驅車前往祖墳所在地，向祖宗表達探望之意。

有別於一般的掃墓，赤壁民眾在春節這天舉家來到祖墳前，一定要保持笑容，切忌在祖先面前露出哀戚的神情，眾人離去之前，會在車後施放鞭炮，在砲聲中揮別祖先，迎向嶄新的一年。

▲湖北省赤壁市易家堤村。（圖／翻攝自《新華社》）

此外，在江漢平原地區的湖北人民會在除夕之前把佳餚送到祖墳前，為已往生的親人「上墳燈」，也稱「送燈亮」，而湖北人春節第一餐喝雞湯，象徵「清泰平安」。

到了武昌，正月初四被訂為「新婿賀年」，在這一天新女婿必須回到丈人家，接受丈家人的各種捉弄，但是不得動怒。十堰地區的人民則講究農曆臘月26後到祖墳祭祖，在墳前大樹下擺開菜餚，代表族人們陰陽團聚。

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