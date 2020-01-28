4.5m巨蟒猛咬4歲兒！　英勇爸「徒手掰下巴、出拳猛打」救出愛子

''I just ran up and punched it straight in the head.'' Father Evan Thompson is being hailed a super-dad after saving his son from a Python attack. pic.twitter.com/kUHwHGiguN — Sunrise (@sunriseon7) December 20, 2019

記者錢玉紘／綜合報導

住在澳洲昆士蘭的4歲弟弟克里夫德（Clifford Thompson）日前要回家的時候，突然被一隻4.5公尺的巨蟒蛇纏上，痛得大叫，他英勇的老爸伊凡（Evan Thompson）立刻上前救援，徒手抓住掰開大蟒蛇的嘴，硬是把蛇拖走，救了兒子一命。

澳洲《7News》報導，這一家人住在昆士蘭的艾爾利海灘（Airlie Beach），日前他們游完泳，正要回家時，伊凡聽到後方傳來一陣尖叫聲，回頭一看，竟然有一條巨大的紫晶蟒（scrub python）咬住他的兒子克里夫德，「真的是一條很大的蛇，整個纏住他的腳，他倒在地上，抓著木棧板，那隻蛇整個把她拖到草叢裡」。

伊凡看到寶貝兒子有難，想也沒想直接衝上前去救人，但他也不知道怎麼抓蛇，只好一拳直接往蛇的頭部揍下去，蟒蛇雖然鬆開了，但也被激怒，直接在克里夫德的邊大腿上咬出一個傷口，接著又繼續纏得更緊，「我覺得我一定要做些什麼，於是我抓住蟒蛇的下巴，然後盡全力往後扳開」。

但是，這條兇猛的蟒蛇還不打算放棄，放開克里夫德，往後退到草叢之後，又再度回到木棧道上，跳出來打算攻擊，伊凡表示，他繞到後面，抓住蟒蛇的尾巴，讓牠遠離兒子，同時大聲求救。隨後，伊凡的一名朋友來幫忙，並且把蟒蛇打死了。

伊凡回憶，他從來沒看過那麼具有攻擊性的蛇，「他一直不斷跳回來，這是我之前從來沒見過的」，他們一家人才剛搬到這個地方沒多久，完全沒預料到會有這種狀況。

而被咬傷的克里夫德隨後被送往醫院，正在休養中，伊凡表示，兒子的復原情況良好，「他是個堅強的孩子」，但這個事件真的讓大家都嚇到了，即便對大人來說都很可怕，他很慶幸事件平安落幕。