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名人致富祕密大公開　這些錢絕對不花！　

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▲「創智贏家」（Shark Tank）節目明星柯克蘭從不搭頭等艙或商務艙的飛機。（圖／翻攝自Facebook／Barbara Corcoran）

▲「創智贏家」（Shark Tank）節目明星柯克蘭從不搭頭等艙或商務艙的飛機。（圖／翻攝自Facebook／Barbara Corcoran）

記者陳心怡／外電報導

你對富翁的印象是什麼呢？可能有人會認為是紙醉金迷、家裡金碧輝煌，甚至花錢如流水，但是，聽完三位名人的故事後，一定會改變你的看法。

萊諾（Jay Leno）拒絕在衣服上花錢
首先是「今夜秀」前主持人萊諾（Jay Leno），他表示自己幾乎不會在百貨公司買東西，更特別的是，他對衣服完全不感興趣，且認為買衣服是浪費錢的行為，因為衣服夠穿就好了，沒必要一買再買。萊諾並沒有在賺了幾百萬之後，改變他原有的金錢習慣，反而很節儉的生活。

請繼續往下閱讀...

史蒂芬（Graham Stephan）討厭買咖啡
YouTube百萬富翁史蒂芬（Graham Stephan）的月收入高達22萬美元，他告訴《CNBC》，都是自己在家煮咖啡，並且認為星巴克和許多其他地方賣的咖啡價格太荒謬，因此實在沒必要浪費錢在外面買咖啡。

史蒂芬也和主持人萊諾一樣，不願意多花錢在衣服上，他說：「設計師的服裝是我永遠不會花錢買的東西之一。當您可以去Aldo或H＆M以十分之一的價格買到非常相似的鞋子時，我看不出在Gucci鞋子上花700美元的意義。」

柯克蘭（Barbara Corcoran）不會坐頭等艙
「創智贏家」（Shark Tank）節目明星柯克蘭搭飛機時堅持選經濟艙，她說：「我永遠不會花錢去搭商務艙或頭等艙，找不到花這種錢的理由，我一定搭經濟艙」。

但是，柯克蘭告訴《CNBC》，她有一套方法，可以讓自己感覺比坐頭等艙來得好。每次登機時，她都會帶新鮮水果、精美的奶酪、法式麵包以及一小瓶酒。此外，她還會準備一塊彩色的超大餐巾，可以當成桌布和擺設自己的餐具。柯克蘭說：「當我坐在那裡打開我的美食小餐時，這絕對比任何人坐頭等艙都來得好」。

雖然並不是每位百萬富翁都和他們一樣有類似的價值觀，但平凡的老百姓不妨多學學他們，或許會更接近富有。

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