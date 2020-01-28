他讀東大機器人專業…自製電路板名片　成本曝光「只要22元」

記者林瑩真／編譯

名片不只能介紹個人資訊，還能顯示個人風格！日本一名網友就自製「電路板名片」，真的使用印刷電路板（PCB）製成名片，更顯示出名片擁有者是攻讀機器人專業的高材生。

日本網友在推特表示，自己拿到高中朋友的名片，「是我至今為止看過最有品味的名片，超級酷的！」原來，該張名片看著就像一張藍色的電路板，只不過在左側印上東京大學及個人資訊，相當有特色。

原來，名片的擁有者是一名就讀東京大學機器人專業的高材生。他在推特上分享製作名片的過程，很高興名片引起大家注意，「通常我遞名片給同樣在科學領域工作的人時，他們會喜歡它，若贈送給藝術界的人，他們就會大吃一驚！」

不過作者也說，「電路板名片」大小雖跟一般名片差不多，但因為使用PCB製成，厚度是一般名片的3倍，製作成本每張日幣80圓（約新台幣22元），如果團購電路板，就能再壓低名片價格。

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