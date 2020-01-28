　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他讀東大機器人專業…自製電路板名片　成本曝光「只要22元」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林瑩真／編譯

名片不只能介紹個人資訊，還能顯示個人風格！日本一名網友就自製「電路板名片」，真的使用印刷電路板（PCB）製成名片，更顯示出名片擁有者是攻讀機器人專業的高材生。

日本網友在推特表示，自己拿到高中朋友的名片，「是我至今為止看過最有品味的名片，超級酷的！」原來，該張名片看著就像一張藍色的電路板，只不過在左側印上東京大學及個人資訊，相當有特色。

原來，名片的擁有者是一名就讀東京大學機器人專業的高材生。他在推特上分享製作名片的過程，很高興名片引起大家注意，「通常我遞名片給同樣在科學領域工作的人時，他們會喜歡它，若贈送給藝術界的人，他們就會大吃一驚！」

不過作者也說，「電路板名片」大小雖跟一般名片差不多，但因為使用PCB製成，厚度是一般名片的3倍，製作成本每張日幣80圓（約新台幣22元），如果團購電路板，就能再壓低名片價格。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
一天增3例！台灣確診8例「通報地圖」出爐　疾管署說明
快訊／初四大樂透槓龜！21幸運兒「獨中100萬」春節大紅包
馬英九：政府應該快運口罩到大陸　「對我們有幫助」
台灣現口罩瘋搶潮　陳時中「非必要，不用戴口罩」
武漢女返鄉過年！5親友2周後患武漢肺炎…她卻一點事都沒有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／海底撈宣布暫停營業6天　女子飛北海道玩發燒！日本第7例確診

他讀東大機器人專業…自製電路板名片　成本曝光「只要22元」

快訊／允許華為「有限參與」5G建設！英首相開會後決定了

5歲女童看牙醫「嘴巴突起火」　上顎、嘴唇燒傷父母求償45萬

歐洲首例人傳人！德國33歲男子遭上海女同事感染　隔離觀察中

他想引酒醉女友注意「假裝上吊」　隔天女友睜眼驚見吊屍…淚崩：我真的睡著

川普與土耳其總統通電話　討論「敘利亞、利比亞」情勢

美阿拉巴馬州湖濱碼頭大火　「烈焰燒整晚」35船燒剩骨架…釀8死

更新／武漢肺炎全球疫情一次看！日本增至6例　「載過武漢團司機」本地感染

舊金山罕見釋出3法官席位　6候選人角逐「華裔占一半」

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

不斷更新／海底撈宣布暫停營業6天　女子飛北海道玩發燒！日本第7例確診

他讀東大機器人專業…自製電路板名片　成本曝光「只要22元」

快訊／允許華為「有限參與」5G建設！英首相開會後決定了

5歲女童看牙醫「嘴巴突起火」　上顎、嘴唇燒傷父母求償45萬

歐洲首例人傳人！德國33歲男子遭上海女同事感染　隔離觀察中

他想引酒醉女友注意「假裝上吊」　隔天女友睜眼驚見吊屍…淚崩：我真的睡著

川普與土耳其總統通電話　討論「敘利亞、利比亞」情勢

美阿拉巴馬州湖濱碼頭大火　「烈焰燒整晚」35船燒剩骨架…釀8死

更新／武漢肺炎全球疫情一次看！日本增至6例　「載過武漢團司機」本地感染

舊金山罕見釋出3法官席位　6候選人角逐「華裔占一半」

獨家踩點／防彈少年團「馬爾他同款」餐廳吃起來！　精選3間絕對值得二訪

婆婆主動關心…豬隊友補刀「她只是懶惰」！　媳婦崩潰：一直在背後拿箭射我

《步步驚心》女星突預告：想來場死亡直播！　1年前才輕生獲救…網急湧入打氣

快訊／武漢肺炎「源頭」找到了？蝙蝠可能是新型冠狀病毒起源

陸稱「封城台人受妥善照顧」　陸委會：已接158通受困求助電話

擔憂小三通成「病毒管道」　楊鎮浯：建議航班減至4班！

運動Youtube頻道大推薦　看《DW Kick off!》成為足球專家

過年感冒超掃興！醫教你煮「蔥白粥」去寒：頭痛、鼻塞一次緩解

武漢肺炎疑似病例首下降！疫區確診爆增892例…陸官方回應了

快訊／初四大樂透槓龜！21幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

WHO認錯！武漢肺炎應拉為「高等風險」

更新／武漢肺炎擴散！日本增至6例　出現本地感染

壓歲錢破25萬PO網炫富慘被檢舉

《科學》雜誌：武漢華南海鮮市場非病毒發源地

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

塔利班擊墜美機　美空軍高官證實

武漢2歲娃確診　武漢爸爸爬玻璃牆闖關

更／日本第7例！女子飛北海道發燒

Kobe墜機失事　直升機「沒有黑盒子」

109辣妹放20年　卸妝後全是美人

更多熱門

相關新聞

更／日本第7例！女子飛北海道發燒

更／日本第7例！女子飛北海道發燒

新型冠狀病毒引發肺炎疫情蔓延全球，日本也在28日接連傳出多起病例，日本放送協會（NHK）晚間指出，依據厚生勞動省最新統計，一名在北海道旅遊的40多歲女性確診感染武漢肺炎，為國內出現的第7例病例。據悉，該女子居住在湖北武漢，21日前往北海道觀光，曾出現發燒症狀。

日本大分市暖送3萬副口罩到武漢

日本大分市暖送3萬副口罩到武漢

日將武漢肺炎列為「特殊傳染疾病」

日將武漢肺炎列為「特殊傳染疾病」

南韓提高疫情警戒等級　預計30日撤僑

南韓提高疫情警戒等級　預計30日撤僑

禁中國人入境　大馬、南韓破萬人連署

禁中國人入境　大馬、南韓破萬人連署

關鍵字：

日本東京大學機器人名片電路板日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

台灣武漢肺炎再添例！

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面