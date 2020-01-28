藍鯨心跳「1分鐘跳2下」！科學家測到了　助解體型巨大謎團

▲科學家研究藍鯨心率，嘗試破解其體型之謎。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王致凱／綜合報導

美國科學家先前透過在藍鯨身上裝設吸盤的方式，首次觀測到野生藍鯨的心跳速率，有助於解開藍鯨這種世界最大生物的身體構造奧秘。根據研究結果，藍鯨體長最長可達30公尺，心率最高每分鐘25下到37下，但最低時也能下降到每分鐘2下。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，海洋生物學家透過非侵入式的吸盤，將電子傳感器連結到藍鯨身上，結果驚訝的發現，藍鯨潛入水中覓食時，心率能降低至每分鐘2下。

但當藍鯨潛至深處時，心率會暫時增加至最低值得2.5倍，然後再度降回最低值，直到浮出水面換氣時才會再次增加心率。根據研究報告，藍鯨最高心率介於每分鐘25下至37下之間，發生在呼吸換氣時。

科學家表示，透過分析藍鯨心跳數據發現，藍鯨的心臟已經處於「極限狀態」，這或許能為藍鯨為何沒有進化得更大提供線索。研究主要作者、史丹佛大學人文科學學院生物學助理教授戈德伯根表示，這項發現能幫助人們了解生物體型大小的極限。

研究人員補充說，此次發現相當有趣，因為藍鯨的最高心率幾乎超出預期，而最低心率也比原本預估的要再低30％至50％，相關研究於去年底刊登在《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）。科學家希望能用相同方法觀察其他鯨魚的心率數據，例如座頭鯨、小鬚鯨或大鬚鯨。