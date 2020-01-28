再過24年…北冰洋夏天成為「無冰洋」　北極繼續暖化

▲北極北冰洋未來可能暖化到完全無冰。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究人員近期在《自然氣候變化》 （Nature Climate Change）期刊上發表研究發現，顯示北極北冰洋暖化速度加劇，在2044年至2067年間，即最快24年後，北冰洋可能出現夏日無冰的情景。

研究主要作者薩克雷（Chad Thackeray）表示，北極地區暖化速度是地球其他地區的2倍，而氣候變遷和溫室氣體排放是北冰洋海冰溶化的主因。

另一方面，當海冰融化後，海水會吸收更多陽光，導致暖化加劇。薩克雷表示，北極海冰在地球系統中扮演關鍵腳色，能使全球氣候保持涼爽宜人，北冰洋的任何變化都將為生態、環境和經濟帶來廣泛影響。

研究人員是根據1980年至2015年內23種模型對季節性海冰融化進行分析，並與衛星觀測結果進行比較，從而縮小了北極無冰期的預測範圍。根據衛星觀測資料，自1979年以來，北極地區9月份海冰數量每10年就會下降13％。

英國廣播公司稱，北極海冰融化不僅使區域暖化，北極凍土層中也儲存了大量的碳，而北極氣候變暖意味著凍土層也將融化，進而向大氣中釋放更多二氧化碳和甲烷。