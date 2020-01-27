快訊／大樂透1.2億一人獨得！初三獎落新北　18人抱走100萬紅包

記者柯沛辰／台北報導

初三大樂透頭獎1.2億一注獨得，獎落新北市林口，下期頭獎保證1億元。春節大紅包9中6部分，今晚一共開出23組，總中獎注數29注，其中18組獨得100萬元獎金，4組兩注均分各得50萬元，1組三注均分。

台彩27日晚間開出109000011期大樂透，頭獎1.2億一注獨得，獎落新北市林口區中正路169號「百勝投注站」。

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▲新北市林口區中正路169號「百勝投注站」。（圖／翻攝自GoogleMaps）

春節大紅包加碼活動今晚第5次開獎，加開的9個獎號分別為15、18、20、29、39、41、45、46、48，本期開出23組，18人抱走100萬大紅包。明晚初四28日將繼續加開9個獎號，對中任6個號碼就有機會抱走百萬獎金。

開出本期春節大紅包獎項的投注站共29家，其中高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」、新北市林口區的「日斗金投注站」、新北市蘆洲區的「百億投注站」都曾在今年大年初一開出春節大紅包獎項，今晚連莊送出109年的第二包春節大紅包。

另外，有4家投注站曾開出大樂透或威力彩頭獎，包含台中市大里區「寶得商行」，103年開出15億威力彩頭獎；高雄市苓雅區「金贊彩券行」，103年開出3.11億元大樂透頭獎；台中市北區「旺來旺彩券行」，103年開出5608萬元大樂透頭獎；基隆市仁愛區「發財神投注站」，106年開出過5千萬元的大樂透頭獎，可謂特別受到財神爺眷顧。

目前春節大紅包獎項累計已送出145組，總計173人幸運中獎，其中124人獨得百萬獎金，還有215組未送出，大年初四（1/28）大樂透將繼續加開9個獎號，對中其中任6個即有機會抱走百萬獎金。

至於威力彩頭獎未開出，確定7連槓，下期（1/30）頭獎預估上看3.8億元。

▼春節大紅包開出商店。（圖／台彩）