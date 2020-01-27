波頓未出版新書手稿爆料：川普凍結援助款要求烏克蘭調查拜登

▲美國總統川普（左）與前國安顧問波頓（右）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》於26日報導，白宮前國安顧問波頓（John Bolton）未出版新書的手稿中披露，美國總統川普去年8月曾表示，在烏克蘭交出調查拜登（Joe Biden）的資料之前，將要持續凍結3.91億美元軍事安全款項。民主黨人士因此再次呼籲，波頓、白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）等官員，必須為了彈劾案出庭作證。

《紐約時報》報導，波頓未出版新書的手稿寫道，他與川普去年8月曾經討論烏克蘭軍事援助款項，總統表示，在基輔當局交出拜登調查案的資料以前，將要持續凍結這3.91億美元。

▲《紐約時報》報導，國安顧問波頓（John Bolton）在未出版的新書手稿披露川普對於烏克蘭援助款的態度。（圖／達志影像／美聯社）

報導也指出，波頓、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長艾斯培（Mark Esper）等高級官員連續好幾周向川普施壓，要求釋出這一筆已由國會撥款的援助款項。

白宮、川普彈劾案首席律師賽克洛（Jay Sekulow）與波頓的辯護律師庫柏（Charles Cooper）目前都尚未對此回應。

綜合《中央社》、《法新社》報導，民主黨人對此表示，波頓、穆瓦尼與其他川普政府官員應該站出來，為彈劾案審判作證。眾議員謝安達（Adam Schiff）表示，川普先前「阻撓我們找波頓作證……我們現在明白為什麼了，因為波頓直接揭穿總統的狡辯。」

▲民主黨人士呼籲，波頓等高級官員出席作證。圖為參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）。（圖／路透）

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說，參院共和黨人士，不讓波頓或其他證人作證，「如今更加站不住腳」。參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲，共和黨人士應讓證人在彈劾審理會議上作證。

《路透社》報導，川普團隊堅稱，扣留援助款項與要求調查拜登是兩回事，沒有交換條件，如今上述辯護立場可能被波頓的言論削弱。波頓已經表示，如果他被傳喚，將會出庭作證。

川普涉嫌施壓烏克蘭調查政敵拜登（Joe Biden），被指控濫用職權、妨礙國會調查，成為美國史上第三名被正式彈劾的總統。他始終否認任何不當行為，聲稱指控是「獵巫」、「騙局」。

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