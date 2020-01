伊朗客機滑出跑道「直衝高速公路」　乘客嚇呆逃出機艙畫面曝光

▲伊朗一架客機衝到高速公路上,乘客平安,驚慌逃出來。(圖/翻攝Twitter@GadflyPersia)



記者吳美依/綜合外電報導

伊朗27日早上發生一起可怕意外,裏海航空(Caspian Airlines)的6936號班機起飛,從首都德黑蘭(Tehran)前往西南部的馬爾夏赫爾機場,沒想到因起落架出現「技術問題」,滑出跑道,直接衝到高速公路上。機組人員與乘客平安無事,驚嚇地逃出機艙,畫面在社群媒體上瘋傳。

Under the Islamic Republic in Iran, getting off the plane is easier than what u think. They even made it accessible to passengers who can’t take the stairs



Caspian Airline plane skidded off the runway into a major highway in Mahshahr today.Fortunately nobody was hurt THIS TIME pic.twitter.com/cPzuycVl8p