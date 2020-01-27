　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

武漢肺炎升溫　工商協進會理事長林伯豐帶頭防疫「台幹原地不動」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者余弦妙攝）

▲工商協進會理事長林伯豐，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（27）日宣佈，出現第五例確診案例，為防止疫情擴散，台灣玻璃公司董事長、工商協進會理事長林伯豐今表示，目前台玻已採取3大措施，包括盡量不出差、進出工廠量體溫戴口罩，以及台幹暫時在原地，直到3月疫情較明朗後再決定是否恢復常態。

林伯豐表示，自從台灣傳出第一起確診案例時，就立刻宣布採取三大防疫措施，首先就是進出場必須量體溫加上戴口罩；第二，降低出差必要；第三，台幹暫留在原地，還在中國大陸的就留在中國大陸，在台灣的就留在台灣，假勤等之後都會優補。

請繼續往下閱讀...

林伯豐強調，對於「防疫」是大家都必須盡的責任，所以這次才會這麼快採取應對措施，預計疫情3月才會明朗，屆時再討論是否要恢復常態。

此外，在小年夜前夕，金仁寶集團董事長、三三會理事長許勝雄也表示，目前所有廠區內部已啟動防護措施，上班戴口罩，員工上班也要量耳溫，並且會把影像測溫設備架設好，廠區內的同仁都不能與武漢廠區人員往來，一切業務或開會都用視訊，響應中國大陸政府「不希望外地人到武漢，也不希望武漢人到外地」政策，因此與武漢廠區人員開會僅能用視訊。

ET快訊
大甲鎮瀾宮國運籤出爐！金鼠年抽出「看看魚水得相逢」
阿富汗空難大逆轉！塔利班擊毀美E-11A　機上官員全喪命
2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

ETF存退休金兩大優勢　專家建議列入參考

快訊／大樂透1.2億一人獨得！初三獎落新北　18人抱走100萬紅包

快訊／威力彩3.4億獎號出爐！初三發大財：中了放假一整年

快訊／初三大樂透開獎！瘋搶238組春節大紅包　抱走百萬看今晚

口罩禁出口一個月　財政部：旅客出國可帶自用數量

武漢肺炎升溫　工商協進會理事長林伯豐帶頭防疫「台幹原地不動」

武漢肺炎80人喪命　日股收盤重挫逾2%

過年無聊嗎？　來讀讀比爾蓋茲2019年最推薦的五本書吧！

台彩統計：每1萬人就有1名頭彩得主　新北市中獎率最高

年後轉職好時機　職安署提醒「職前訓練做後盾」

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

翻身啦！實探6家頭獎彩券行　狂試30張刮刮樂喊：有有有

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

美國學生餐廳自助沙拉夾到飽！　可樂10秒變冰沙感！他爽嗑5餐

「開車撞到豬的機率有多高？」　網看畫面不爭氣笑了：過年加菜

ETF存退休金兩大優勢　專家建議列入參考

快訊／大樂透1.2億一人獨得！初三獎落新北　18人抱走100萬紅包

快訊／威力彩3.4億獎號出爐！初三發大財：中了放假一整年

快訊／初三大樂透開獎！瘋搶238組春節大紅包　抱走百萬看今晚

口罩禁出口一個月　財政部：旅客出國可帶自用數量

武漢肺炎升溫　工商協進會理事長林伯豐帶頭防疫「台幹原地不動」

武漢肺炎80人喪命　日股收盤重挫逾2%

過年無聊嗎？　來讀讀比爾蓋茲2019年最推薦的五本書吧！

台彩統計：每1萬人就有1名頭彩得主　新北市中獎率最高

年後轉職好時機　職安署提醒「職前訓練做後盾」

春節連放7天心都飛了！專家教你「留最後一天」找回專注力

走春走進花海裡！北市河濱公園春節滿花香

法籍男子服「醫用大麻油」遭逮　泰警勒索25萬才放行

床頭掛畫錯慘！　臥房風水眉角多…放「這缸」小心婚姻不忠

他拿菜刀捅死懷孕親生姊「微笑向鄰居認罪」　 門鈴監視器錄下關鍵身影

他撿到證件冒用身份賣iPhone 7　騙7000元後就消失挨告詐欺

「流浪小毛球」第一次洗澡超配合　清水沖過身體秒變灰濁

快訊／大甲鎮瀾宮國運籤出爐！金鼠年抽出「看看魚水得相逢」

武漢肺炎台灣連兩天確診「已第五例」　健保併入境資料武漢返台插卡即知

洋基連10年缺席世界大賽　大灑幣簽柯爾創投手合約紀錄

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

財經熱門新聞

即／大樂透1.2億一人獨得　初三獎落新北

即／大樂透初二獎號出爐　春節大紅包來了

自助餐「南霸天」漢來美食今年再展店　挹注營運動能可期

即／初三大樂透開獎！瘋搶238組大紅包

即／威力彩3.4億獎號出爐　中了放假一整年

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

即／21人領走100萬元　台彩春節大紅包出爐

即／春節大紅包27人爽中100萬　開彩商店出爐

365存錢法無痛理財術！1年爽領13萬年終

台彩統計：每1萬人就有1名頭彩得主　新北市中獎率最高

超級旺！　士林男子連刮5張皆中獎、第6張還刮中100萬

刮刮樂中獎機率大公開　快來看哪1款每刮必中！

即／大樂透2.4億一注獨得　31人抱走百萬大紅包

黃金大媽、小資族　3招大賺黃金財

更多熱門

相關新聞

上海旅客日本機場「舉報武漢人」偷吃退燒藥

上海旅客日本機場「舉報武漢人」偷吃退燒藥

大陸南方航空一架由日本名古屋經上海中轉，前往廣州的班機CZ380，今（27日）上午卻因為飛機上有16名武漢乘客，當中有人在起飛前吃退燒藥，導致同班機的上海乘客向日方通報處理。事情最終演變成武漢與上海人的地域之戰，在微博上掀起論戰。

武漢文旅局：4096名「武漢遊客」仍在海外

武漢文旅局：4096名「武漢遊客」仍在海外

台人旅遊受困武漢　躲飯店5天快被趕走

台人旅遊受困武漢　躲飯店5天快被趕走

港府：14日內去過湖北禁止入境

港府：14日內去過湖北禁止入境

500萬武漢人離開後都去了這些地方

500萬武漢人離開後都去了這些地方

關鍵字：

台商肺炎武漢防疫病例

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

畫面曝！Kobe直升機墜毀9人全罹難　13歲女兒也身亡

台藝人夫妻宣布「捐8600萬抗武漢肺炎」

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

快訊／41歲湖人傳奇布萊恩驚傳墜機身亡

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

Kobe墜機身亡　鐵漢錢德勒爆哭

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

台灣出現第5例武漢肺炎！

口罩禁輸陸？石明謹：囤1個月只夠我用1天

陸客「乾脆死在這邊」…地勤PO影崩潰

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面