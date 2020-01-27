武漢肺炎升溫　工商協進會理事長林伯豐帶頭防疫「台幹原地不動」

▲工商協進會理事長林伯豐，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（27）日宣佈，出現第五例確診案例，為防止疫情擴散，台灣玻璃公司董事長、工商協進會理事長林伯豐今表示，目前台玻已採取3大措施，包括盡量不出差、進出工廠量體溫戴口罩，以及台幹暫時在原地，直到3月疫情較明朗後再決定是否恢復常態。

林伯豐表示，自從台灣傳出第一起確診案例時，就立刻宣布採取三大防疫措施，首先就是進出場必須量體溫加上戴口罩；第二，降低出差必要；第三，台幹暫留在原地，還在中國大陸的就留在中國大陸，在台灣的就留在台灣，假勤等之後都會優補。

請繼續往下閱讀...

林伯豐強調，對於「防疫」是大家都必須盡的責任，所以這次才會這麼快採取應對措施，預計疫情3月才會明朗，屆時再討論是否要恢復常態。

此外，在小年夜前夕，金仁寶集團董事長、三三會理事長許勝雄也表示，目前所有廠區內部已啟動防護措施，上班戴口罩，員工上班也要量耳溫，並且會把影像測溫設備架設好，廠區內的同仁都不能與武漢廠區人員往來，一切業務或開會都用視訊，響應中國大陸政府「不希望外地人到武漢，也不希望武漢人到外地」政策，因此與武漢廠區人員開會僅能用視訊。