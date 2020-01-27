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中國製造「灣仔碼頭」水餃驗出非洲豬瘟　菲律賓查獲…整個貨櫃掩埋

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▲菲律賓查獲一批來自中國的豬肉製品，被驗出含有非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝Bureau of Customs）

▲菲律賓查獲一批來自中國的豬肉製品，被驗出含有非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝Bureau of Customs）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓海關局（The Bureau of Customs）於25日宣布，去年12月在馬尼拉港查獲一批來自中國的豬肉製品，接受非洲豬瘟（ASF）檢測，呈現陽性反應。據了解，其中也包括知名品牌「灣仔碼頭」的豬肉芹菜口味水餃。相關單位表示，已經立即下令，將貨櫃內容物掩埋，避免病毒傳染。

根據CNN Philippines報導，菲律賓海關局25日證實，一個來自中國的貨櫃去年12月11日抵達馬尼拉港（Manila North Harbor），被工作人員懷疑裝錯物品，擱置接受檢查，「內容物經過獸醫檢疫服務（VQS）100％的檢測，以及實驗室測驗以後，發現豬肉芹菜水餃含有非洲豬瘟病毒。」

海關局提供的照片顯示，貨櫃內容物包括灣仔碼頭的豬肉芹菜水餃，另外還有豬雞肉混合的肉球、烤雞翅等食品。海關局強調，這批貨物沒有獲得動物產業局（Bureau of Animal Industry）的衛生許可。

馬尼拉國際貨櫃碼頭（MICP）已經下令，掩埋貨櫃內容物，避免病毒傳播。發言人弗朗西亞四世（Guillermo Pedro Francia IV）表示，「自從農業部提出非洲豬瘟的威脅以來，海關一直都在積極避免那些豬肉製品從港口入境。」

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