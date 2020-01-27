哀悼布萊恩　洛杉磯機場亮起光柱…重現「紫金王朝」

Tonight, LAX’s pylons will be lit in purple and gold in memory of Kobe Bryant, his daughter and all those who were with them in today’s unthinkable accident. Kobe was in many ways a symbol of Los Angeles and we join his family, fans and city in mourning all who were lost today. pic.twitter.com/HGX5AaSDBG — LAX Airport (@flyLAXairport) 2020年1月27日

▲洛杉磯機場哀悼布萊恩。（圖／翻攝自推特／@flyLAXairport）

實習記者崔子柔／綜合報導

退役超級天王球星布萊恩（Kobe Bryant）於台灣時間27日凌晨3點多因直升機墜毀驟逝，得年僅41歲，機上包括Kobe、Kobe女兒吉安娜（Gianna）及駕駛共9人當場身亡。洛杉磯國際機場（LAX Airport）為了悼念布萊恩，將機場的光柱亮起紫色、黃色等湖人隊的代表色，畫面讓網友回憶起當時的「紫金王朝」。

▲布萊恩球衣退休儀式。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯國際機場在推特發出機場光柱的照片，為了紀念布萊恩、二女兒及事故中所有罹難者，並寫道「布萊恩在各方面都代表著洛杉磯，我們陪著他的家人、球迷、這整個城市一同哀悼。」

網友看了紛紛表示，「我以為只是一場夢」、「懷念柯比，願天堂也有籃球，願遇難得你們在天堂一切都好」、「柯比就是洛杉機」