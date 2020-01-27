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國際大屠殺紀念日　荷蘭總理道歉、斯洛維尼亞倖存者年滿100歲

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▲荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭總理呂特（Mark Rutte）表示，政府二戰時未能好好保護猶太人，他為此致歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）於26日表示，政府二戰期間沒有好好保護猶太人族群，為此公開道歉，「總而言之，我們做的太少了，沒有足夠的保護、幫助或承認」，成為第一位承認國家在大屠殺中扮演角色的總理。1月27日是波蘭奧斯威辛集中營解放日75周年，也被定為國際大屠殺紀念日（Holocaust Remembrance Day），來自斯洛伐克的倖存者弗蘭接受專訪，許多地方舉辦相關紀念活動。

呂特26日來到阿姆斯特丹（Amsterdam），出席奧斯威辛集中營（Auschwitz Concentration Camp）解放日75周年活動。他表示，雖然在納粹占領期間，有些荷蘭官員抵制相關政策，但還是有太多人照做，「我代表政府，為了當時的行為道歉。」

▲荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭總理呂特（Mark Rutte）認為，政府在納粹占領期間沒有好好保護猶太人，為此道歉。（圖／達志影像／美聯社）

呂特表示，荷蘭政府二戰期間未能好好保護猶太人，「我這麼做，是因為了解到，沒有文字能夠形容像大屠殺一樣，如此巨大又可怕的事情。我自問，這是怎麼發生的。總而言之，我們做的太少了，沒有足夠的保護、幫助或承認。」

根據BBC，荷蘭當時有14萬猶太人口，大約75％遭德國納粹與當地合作者殺害，在慘遭屠殺的600萬猶太人之中，大約10.2萬人來自荷蘭。

報導也提到，荷蘭政府過去曾對於倖存猶太人「從集中營回來時被對待的方式」致歉。呂特是第一個針對國家扮演的角色道歉的首相，這也是荷蘭猶太社群長期以來盼望的承認。

▲斯洛維尼亞（Slovenia）的納粹集中營倖存者弗蘭（Marija Frlan），2020年1月27日年滿100歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯洛維尼亞（Slovenia）的納粹集中營倖存者弗蘭（Marija Frlan），2020年1月27日年滿100歲。（圖／達志影像／美聯社）

1月27也被定為國際大屠殺紀念日（Holocaust Remembrance Day）。斯洛維尼亞（Slovenia）一名倖存者弗蘭（Marija Frlan）正好年滿100歲。

弗蘭1944年至1945年被關押在德國北部的拉文斯布呂克集中營（Ravensbrueck），接受《美聯社》採訪時，侃侃而談當年依靠一點點食物維生，被迫整天工作，接受強制檢查的日子。她說，集中營裡的女孩都會互相鼓勵不要放棄。

弗蘭努力撐到戰爭結束，卻失去了丈夫與房屋，她設法勇敢站起來，再婚並生下6個孩子，一直保持健康的身體，高齡百歲仍然健康，也能自行走動，只是視力退化。她與其他倖存者、波蘭官員27日將一起參加奧斯維辛集中營解放日的紀念活動，被問及「長壽秘訣」時俏皮透露，「我每天都很努力工作！」

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