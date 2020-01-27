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台彩統計：每1萬人就有1名頭彩得主　新北市中獎率最高

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▲▼大年初一彩券行刮刮樂買氣夯。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台彩統計新北市開出頭獎機率最高。（圖／記者呂佳賢攝）

記者余弦妙／台北報導

農曆期間不少人都會購買彩券博手氣，但根據台彩公司統計，第4屆公益彩券從2014年至2019年發行以來，電腦彩券以新北市開出447注頭獎最多，但開出的頭獎總金額最高則落在台中市達141.56億元。

但如果就單以2019年單年來看，仍舊是新北市開出64注頭獎最旺，而澎湖縣則榮登去年最容易誕生頭獎商店的地區。

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台彩表示，第4屆公益彩券發行以來，電腦彩券共開出2385注頭獎，其中以新北市開出447注最多，再來是新北市352注，高雄市288注，台中市249注，桃園市也有231注。但若就頭獎總金額來看，以台中市最多達141.56億元，新北市居次99.81億元，再來是高雄市71.72億元，台北市71.26億元，台南市累計開出的頭獎金額則有60.28億元。

台彩分析台中奪冠原因，主要受有高額頭獎的威力彩加持；近6年威力彩頭獎僅開出過28次，其中台中就占了9次，占比近1/3，遠勝其他縣市，且每年都有威力彩頭獎誕生，相當幸運。此外，2018年4月才上市的雙贏彩，頭獎也經常開在台中市，目前開出的45注頭獎中，有多達9次是開在台中。

根據台彩公司統計，截至2019年底已發行這6年間，威力彩、大樂透、大福彩、今彩539及雙贏彩等電腦型彩券，合計共開出2385個頭獎，平均每年誕生397個得主；以台灣2300萬人口換算，每1萬人中就有1位頭獎得主。

此外，新北市是近6年開出大樂透及今彩539頭獎最多的縣市，近6年合計已開出27次大樂透頭獎，遠勝並列第2名的台北市及台中市的16次；今彩539頭獎新北市開出高達411次，遠勝第2名台北市的328次及第3名高雄市的267次。

2019年哪地區投注站最常開出頭獎呢？台彩統計，去年全國5800家投注站中，有276家開出過頭獎，約占4.8%。其中以澎湖縣為去年最容易誕生頭獎商店的地區，其次為嘉義市。

台彩指出，澎湖縣只有20家投注站，但光去年就有3家開出頭獎，占比達15%，是去年最容易誕生頭獎商店的地區，其次是嘉義市占8.8%、基隆市占8.5%、南投縣占8%和宜蘭縣占6.3%。

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