影／舞小姐確定排除感染！台灣武漢肺炎「新增119例疑似通報」累積402例

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續發展，台灣方面已經有五例確診病例。中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，國內新增119例疑似病例通報，到目前為止共有通報402名嚴重特殊傳染性肺炎個案，除確診個案外、190人已排除、207人隔離檢驗中。至於和第三例確診台商接觸的高雄金巴黎舞廳（店面招牌為金芭黎）工作的舞小姐，經過兩次檢驗陰性，排除感染。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

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中央流行疫情指揮中心表示，昨(26)日國內新增119例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報402名個案，含5名確診、190名排除、207名隔離檢驗中(88名初驗陰性、其餘待檢驗)。

5名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第4名及第5名確定病例接觸者待追蹤，前3名確診個案接觸者共計384人，其中14人有症狀已通報(6人二次檢驗皆陰性已排除、8人檢驗中)。外界關注高雄市50多歲男台商個案，曾經去「金巴黎」舞廳活動，一名舞小姐隨後也出現了不適的症狀。指揮中心應變官莊人祥表示，經過兩次檢驗新型冠狀病毒陰性，確認排除感染。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾近期前往中國大陸時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。