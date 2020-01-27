巴西東南部「暴雨狂炸2天」變汪洋！洪水坍方釀46死、萬人撤離

▲巴西東南部24日、25日暴雨，釀成嚴重洪水。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

巴西東南部24日、25日連續2天暴雨，釀成嚴重洪水與坍方，導致至少46人死亡，28人失蹤，超過2.5萬人被迫撤離家園。米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）是傷亡最嚴重的地區，其首府美景市（Belo Horizonte）25日在過去24小時內累積170毫米降雨量，打破110年以來的紀錄。

▲巴西搜救人員在遭到土石坍方掩埋的房舍內搜救。（圖／路透）

《路透社》報導，巴西政府26日證實，東南部連續2天的暴雨導致至少46人死亡，超過2.5萬人流離失所。米納斯吉拉斯州37人死亡，超過1.7萬人撤離家鄉，25人失蹤。沿海的聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）則有9人死亡，超過8000人撤離，3人失蹤。

BBC報導，暴雨導致大洪水與坍方，許多人被大水沖走，或遭土石掩埋。電視台畫面顯示，許多房屋毀壞，被掩埋在紅色泥土之中，搜救行動漏夜進行，持續到26日。

▲巴西布魯瑪迪紐的C'rrego do Feij'o礦區，大洪水流入淡水河谷公司（Vale）建造的水流處理場。此礦區2019年1月25日曾潰堤，土石流掩埋附近住家與房屋，當時導致270人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

根據巴西《環球報》（O Globo），米納斯吉拉斯州是傷亡最嚴重的地區。巴西氣象局25日表示，其首府美景市在過去24小時內就累積170毫米降雨量，突破110年以來的紀錄。

《德國之聲》報導，米納斯吉拉斯州州長澤瑪（Romeu Zema）將於26日飛往災區視察，評估損失。根據預報，里約（Rio de Janeiro）、聖保羅（Sao Paolo）與當地都將迎接更多降雨。



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