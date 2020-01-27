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FBI調查Kobe墜機！專家說話了　前駕駛：這款直升機如凱迪拉克豪華轎車

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Kobe Bryant墜毀Sikorsky S-76B（N72EX）。（圖／達志影像／美聯社）

▲事發直升機是1991年製造的Sikorsky S-76B（編號N72EX）。 （圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）墜機身亡，震撼全世界，現在連FBI也協助調查！專家透霧，天氣可能是初步調查的關鍵部分。洛杉磯警方說，事發當時濃霧籠罩，「天氣狀況不符合我們的最低飛行標準。」布萊恩的前專職飛行員說， 布萊恩偏愛該款直升機，並比喻成「凱迪拉克」的大型豪華轎車；事發前，直升機似乎以非常快的速度飛行，時速約160英里。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，這架直升機是1991年製造的Sikorsky S-76B（編號N72EX），於周日上午9時6分離開加州約翰韋恩機場（John Wayne Airport）。洛杉磯消防局長奧斯比（Daryl Osby）說，在上午9時47分接到了911的電話，消防人員趕到時發現，直升機墜落在陡峭的地形上，導致４分之１英畝的灌木叢起火。

目前美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）、國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）正在調查墜機事故；FBI也在協助調查，這是標準做法。幾位專家表示，天氣可能是初步調查的關鍵部分，事發時，直升機墜落的山區起了濃霧。

Kobe Bryant墜機身亡。（圖／路透社）

▲▼直升機墜毀山區，機上9人全罹難。（圖／路透社）

▲▼Kobe Bryant墜機失事現場。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯警察局發言人魯賓斯坦（Josh Rubenstein）表示，由於有霧，他們的空中支援部周日早上停飛直升機，直到下午才飛行，「天氣狀況不符合我們的最低飛行標準。」

而迪茲（Kurt Deetz）是布萊恩的前專職飛行員，服務於2014到2016年。他說，布萊恩偏愛S-76B直升機，他比喻成「凱迪拉克」的大型豪華轎車，且安全紀錄十分良好。

迪茲說，周日早晨當地天氣狀況很差，墜機事故更可能是由於惡劣天氣，而不是引擎或機械問題引起。他表示，根據紀錄，在發生撞擊時，直升機似乎以非常快的速度行駛，時速約160英里；起飛40分鐘後，機上燃料約為800磅，「這足以引發一場大火。」

布萊恩周日搭乘直升機，因不明原因在洛杉磯卡拉巴薩斯市發生意外。警方表示，機上包括布萊恩、駕駛及他13歲女兒共9人全數罹難。

▲▼科比布萊恩（Kobe Bryant）墜機身亡，球迷聚集在史坦波中心悼念，葛萊美也將緊急加入橋段。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼大批球迷難過聚集哀悼布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼科比布萊恩（Kobe Bryant）墜機身亡，球迷聚集在史坦波中心悼念，葛萊美也將緊急加入橋段。（圖／達志影像／美聯社）

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