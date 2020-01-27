阻武漢肺炎擴散　世衛秘書長飛北京商討：了解並進一步防疫！

▲WHO總幹事譚德塞27日飛往北京，商討阻止武漢肺炎疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國「新型冠狀病毒」（2019-nCoV，武漢肺炎）蔓延全球，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於27日前往北京，將與中國官員、衛生專家商討防疫辦法。譚德塞在推特上表示，會與世衛官員、中國當局一起阻止武漢肺炎疫情擴散。

「我在去北京的途中，將與中國政府及衛生專家會面，以因應冠狀病毒的疫情。」譚德塞在推特PO文表示，他將與世衛官員飛往北京，了解武漢肺炎最新發展，同時加強與中國間的合作關係，提供進一步的防範疫情。

根據世衛組織公布的最新資料，武漢肺炎的確診病例已經突破2700起、超過80起死亡病例，大部分的病例都出現在中國。

I am on my way to Beijing, to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with in providing further protection against the outbreak. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 26, 2020

由於譚德塞日前在國際專家緊急委員會建議下，尚未將武漢肺炎列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。對此，美國哈佛大學（Harvard University）公衛專家費格丁認為，這是熱核級別流行病那麼糟的程度…我沒誇張」，呼籲呼籲世衛組織盡快宣布將武漢肺炎列入「國際關注公共衛生緊急事件」。

另外，世衛組織曾有5次宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）的伊波拉病毒。

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