阻武漢肺炎擴散　世衛秘書長飛北京商討：了解並進一步防疫！

▲WHO總幹事譚德塞27日飛往北京,商討阻止武漢肺炎疫情擴散。(圖/達志影像/美聯社)

記者林瑩真/綜合外電報導

中國「新型冠狀病毒」(2019-nCoV,武漢肺炎)蔓延全球,世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)於27日前往北京,將與中國官員、衛生專家商討防疫辦法。譚德塞在推特上表示,會與世衛官員、中國當局一起阻止武漢肺炎疫情擴散。

「我在去北京的途中,將與中國政府及衛生專家會面,以因應冠狀病毒的疫情。」譚德塞在推特PO文表示,他將與世衛官員飛往北京,了解武漢肺炎最新發展,同時加強與中國間的合作關係,提供進一步的防範疫情。

根據世衛組織公布的最新資料,武漢肺炎的確診病例已經突破2700起、超過80起死亡病例,大部分的病例都出現在中國。

I am on my way to Beijing, to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with in providing further protection against the outbreak.