　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阻武漢肺炎擴散　世衛秘書長飛北京商討：了解並進一步防疫！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO總幹事譚德塞27日飛往北京，商討阻止武漢肺炎疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國「新型冠狀病毒」（2019-nCoV，武漢肺炎）蔓延全球，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於27日前往北京，將與中國官員、衛生專家商討防疫辦法。譚德塞在推特上表示，會與世衛官員、中國當局一起阻止武漢肺炎疫情擴散。

「我在去北京的途中，將與中國政府及衛生專家會面，以因應冠狀病毒的疫情。」譚德塞在推特PO文表示，他將與世衛官員飛往北京，了解武漢肺炎最新發展，同時加強與中國間的合作關係，提供進一步的防範疫情。

根據世衛組織公布的最新資料，武漢肺炎的確診病例已經突破2700起、超過80起死亡病例，大部分的病例都出現在中國。

由於譚德塞日前在國際專家緊急委員會建議下，尚未將武漢肺炎列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。對此，美國哈佛大學（Harvard University）公衛專家費格丁認為，這是熱核級別流行病那麼糟的程度…我沒誇張」，呼籲呼籲世衛組織盡快宣布將武漢肺炎列入「國際關注公共衛生緊急事件」。

另外，世衛組織曾有5次宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）的伊波拉病毒。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
惡劣！大陸返台旅客故意對檢疫員「咳嗽嘻笑」　指揮中心嚴斥：最
禁入境！陸客轟沒人情味「乾脆死在這」　逼瘋地勤：機場就是大瘟
Kobe三天前才向台灣拜年　中文講「您好」…以後聽不到了
Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機「盤旋10圈」撞山墜毀9
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Kobe勘稱最愛台NBA球星　生前5度訪台超寵粉

32歲媽「抽根菸享受個人時光」　11月大男嬰溺斃滿水浴缸

比爾蓋茲基金會「捐款500萬美元」支援中國機構「研發武漢肺炎疫苗」

她偷超模照偽造履歷　當政府高官「爽領月薪700K」...遭判刑2年

「竊專利送俄羅斯」　日軟銀離職員工遭逮…大使館官員疑涉入

「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機身亡　球員工會：籃壇巨大損失

兄弟「炸彈塞他行李」陷害...想炸整架飛機！倒楣男被關2年選擇原諒

金髮妹見網友慘遭殺害棄屍！27歲男謀殺罪成立　法院拒公布姓名惹議

不斷更新／全球疫情整理！南韓1男成第4例確診　美國5例皆曾旅遊武漢

16屁孩闖豪宅開趴...喝醉直接拆房「落地窗整片碎」！慘況曝光

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

翻身啦！實探6家頭獎彩券行　狂試30張刮刮樂喊：有有有

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

美國學生餐廳自助沙拉夾到飽！　可樂10秒變冰沙感！他爽嗑5餐

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

Kobe勘稱最愛台NBA球星　生前5度訪台超寵粉

32歲媽「抽根菸享受個人時光」　11月大男嬰溺斃滿水浴缸

比爾蓋茲基金會「捐款500萬美元」支援中國機構「研發武漢肺炎疫苗」

她偷超模照偽造履歷　當政府高官「爽領月薪700K」...遭判刑2年

「竊專利送俄羅斯」　日軟銀離職員工遭逮…大使館官員疑涉入

「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機身亡　球員工會：籃壇巨大損失

兄弟「炸彈塞他行李」陷害...想炸整架飛機！倒楣男被關2年選擇原諒

金髮妹見網友慘遭殺害棄屍！27歲男謀殺罪成立　法院拒公布姓名惹議

不斷更新／全球疫情整理！南韓1男成第4例確診　美國5例皆曾旅遊武漢

16屁孩闖豪宅開趴...喝醉直接拆房「落地窗整片碎」！慘況曝光

Kobe勘稱最愛台NBA球星　生前5度訪台超寵粉

靈堂搭好準備後事…屍體「手竟抖了一下」！5hrs後奇蹟還魂

連勝文7年狂瘦近30公斤　笑稱「現在身高體重真的跟林書豪差不多了！」

春節下雨好去處！全台5親子室內樂園　讓孩子玩到不回家

不滿港府蓋武漢肺炎隔離所　住戶堵路、丟汽油彈縱火

尋貓懸賞1.5萬…他幫找到了　主人竟回「你好意思拿錢？」結局超展開

32歲媽「抽根菸享受個人時光」　11月大男嬰溺斃滿水浴缸

「長大後的過年只想耍廢」　3種心境轉變代表你已經初老了

鑽戒結合芬香幸福記憶　銀座白石調查出台灣人鑽戒偏好

常感到生活繁忙壓力大？別讓自己處於模糊的壓力之下

【這!就是街舞3】 海選宣傳片｜ 大神齊聚以舞論英雄 誰是下一個葉音 Franklin？易燃裝置 修樓梯妳想加入哪隊｜易烊千璽 羅志祥 吳建豪

國際熱門新聞

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

Kobe殞落！詹皇崩潰痛哭　80秒拭淚影片曝光

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

門上貼「不要去樓上」！進屋驚見3兄妹屍體

川普發文悼念Kobe：這消息太糟了

「小飛俠」Kobe墜機亡 13歲女兒也在旁

美1500萬人染流感　釀2萬人亡

日本宣布從武漢包機撤僑　安倍：正在協調

壓歲錢破25萬PO網炫富慘被檢舉

他大啖「蠕動灰幼鼠」　沾醬「直送嘴」爽笑比讚

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

肺炎確診人數僅5％　恐釀6500萬人亡

更多熱門

相關新聞

陸客「乾脆死在這邊」…地勤PO影崩潰

陸客「乾脆死在這邊」…地勤PO影崩潰

武漢肺炎鬧得人心惶惶，位處第一線的航空機組、地勤人員還要承受陸客謾罵！一名地勤PO出影片，一名男陸客未能入境台灣，在櫃台飆罵「台灣人還有人情味嗎？沒有人味啦！」、「什麼東西呀！全世界沒有的，餐廳不讓人進門！」讓大批網友怒譙，「要吵滾回去大陸吵！」

武漢肺炎 香港確診病例增至8起

武漢肺炎 香港確診病例增至8起

法國政府宣布直航班機撤僑上百人

法國政府宣布直航班機撤僑上百人

加國確診例早有病徵　急找同班機乘客

加國確診例早有病徵　急找同班機乘客

香港傳護士「罷工」醫管局澄清：請病假

香港傳護士「罷工」醫管局澄清：請病假

關鍵字：

中國武漢肺炎冠狀病毒WHO北京Tedros Adhanom Ghebreyesus

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

畫面曝！Kobe直升機墜毀5人全罹難　13歲女兒也身亡

快訊／41歲湖人傳奇布萊恩驚傳墜機身亡

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

Kobe墜機身亡　鐵漢錢德勒爆哭

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

武漢1400萬人口500萬離開　省長痛心自責

向驟逝Kobe致敬　馬刺、暴龍24秒催淚不攻

抗武漢肺炎　火神山第一間病房蓋好了

得知Kobe身亡　詹姆斯機場擁妻爆哭

即／北京再傳5例武漢肺炎　9個月女嬰確診

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

布萊恩墜機身亡！　目擊者：墜機前「引擎傳噼啪聲」

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面