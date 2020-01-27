疑「親口下令」開除駐烏克蘭大使　影片證據曝光打臉川普

▲川普親口開除駐烏克蘭大使尤凡諾維契的影片曝光。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普因施壓烏克蘭政府，要求挖出政敵拜登（Joe Biden）的醜聞，如今正接受美國國會彈劾調查。不料，美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）作為川普彈劾案中的關鍵人物，一段川普在募款餐會下令開除尤凡諾維契的影片曝光。

綜合外媒報導，佛羅里達州商人帕納斯（Lev Parnas）是川普私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）的合作夥伴，先前因違反美國競選財務法遭起訴，他將該段影片爆料給美國媒體。

這段2018年4月的影片中，帕納斯告訴川普，尤凡諾維契是絆腳石，也曾私下貶損川普，隨後，川普在募款餐會上、當著捐助者的面，對一名疑似白宮的幕僚下令「弄走她，我不管，明天就弄走她。把她弄掉」。另外，川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）也都同桌。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

事實上，尤凡諾維契去年5月就遭川普開除，10月在美國國會作證時稱，被召回國是因為「動機明顯有問題的人士所提供無事實根據且錯誤的說詞」，她的反腐敗努力引起有影響力的烏克蘭人憤怒，試圖將她驅逐出境。

帕納斯日前接受採訪時，則說自己跟事業夥伴佛魯曼（Igor Fruman）施壓烏克蘭政府調查拜登，川普全都知情，甚至說川普在施壓過程中扮演重要角色。

川普一度對外聲稱自己不認識帕納斯，如今帕納斯的說詞及影片都打臉川普。帕納斯的律師邦迪（Joseph Bondy）指出，上述影片已經交由聯邦眾議院情報委員會，可持續對川普進行調查，且帕納斯還握有其他影片、照片證據。

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