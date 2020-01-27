Kobe勘稱最愛台NBA球星　生前5度訪台超寵粉

▲2016年布萊恩第5度來台，魅力引爆港都高雄。（圖／記者張一中、杜奕君攝）

實習記者崔子柔／綜合報導

退役超級天王球星布萊恩（Kobe Bryant）於台灣時間27日凌晨3點多驚傳墜機驟逝，得年僅41歲，直升機上包括Kobe、Kobe女兒吉安娜（Gianna）及駕駛共9人當場身亡。布萊恩生前共5度訪台，可說是最愛台的NBA球星之一，他在受訪時也多次透露自己很喜歡台灣。

布萊恩在2016年退役前最後一次參與明星賽，就曾預告他將再次造訪台灣，當年他也兌現承諾，第5度造訪寶島，參與訓練營指導台灣年輕球員。

▲布萊恩5度來台，魅力引爆港都高雄。（圖／記者張一中、杜奕君攝）

有別於其他NBA球星訪台按表操課的行程，布萊恩每次出現都讓球迷相當滿足，2016年參與「打出名堂」籃球訓練營，現場湧入超過1500位球迷，不僅開放國內球員在場上單挑對打，且對於參訓球員要求相當嚴格，還將表訂20分鐘的訓練營時間，硬是加碼至45分鐘，展現「老大」本色。

▲球員葉芷伶興奮上前與偶像擁抱。（圖／記者魏立信攝）

當年也造訪台北南港運動中心與HBL高中女子球員進行訓練，親民又敬業的布萊恩親自示範防守進攻時的假動作轉換、腳步移動以及轉身的技巧，讓在場球迷相當滿足。

布萊恩生涯奉獻給洛杉磯湖人20個球季，他的傳奇生涯共18度入選明星賽、拿過5次總冠軍，在2015-16賽季結束後退役。

▼布萊恩墜機身亡。（圖／記者魏立信攝）