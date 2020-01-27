超級旺！　士林男子連刮5張皆中獎、第6張還刮中100萬

▲位在士林的旺民眾彩券行開出百萬刮刮樂大獎，示意圖非中獎彩券行。（圖／記者呂佳賢攝）

記者余弦妙／台北報導

農曆新年期間許多人會到彩券行試手氣，台彩今（27）日表示，台北市士林區開出刮刮樂百萬大獎，且這名中獎人極度幸運，先是一口氣接連5張都中獎，接著在第6張就刮中100萬大獎。

台彩表示，位在士林的旺民眾彩券行開出百萬刮刮樂大獎，中獎者是一名年約50多歲的男性，雖然住在彩券行附近，但以前都只有過年期間才會來玩刮刮樂，在購買當天他剛吃完尾牙，走到店內挑選了一張2000元刮刮樂就刮中2000元，緊接著再買了第2張，結果這次中了1萬元，讓他開心地接連刮了好幾張2000元刮刮樂，沒想到在第6張就真的刮出100萬。

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根據旺民眾彩券行指出，前陣子才到土地公廟拜拜祈求彩券行能夠開出頭獎，當天晚上店員睡覺時就夢到店裡真的開出了頭獎，並且還在睡夢中開心的從床上跳了起來，醒來後才發現原來全是一場夢，覺得好氣又好笑。

旺民眾彩券行說，中獎人當下超開心，又跳又叫，開心的跟投注站店員還有現場的客人分享喜悅，發給店員及其他客人每人1,000元吃紅，最後興奮的衝回家，說要與老婆一起過個好年。

台彩表示，目前截至1月25日，刮刮樂已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士車、40個100萬元。