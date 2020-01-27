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全球瘋傳「Kobe墜機55秒畫面」！眾人尖叫哭喊…影片真實來源曝光

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記者董美琪／綜合報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於台灣時間27日凌晨3點多驚傳墜機身亡，直升機上包括Kobe、Kobe女兒及駕駛共9人當場身亡，引起全球震驚。至少數十萬人跟著在推特、YouTube轉傳一支「來路不明」的影片，一台直升機突然空中旋轉下墜後，在眾人面前墜落爆炸，讓許多人看了驚嚇，且繼續轉發，但也有不少人質疑真假，現在終於有國外媒體查出影片來源。

全球網友在第一時間聽到Kobe過世消息，簡直不敢相信，紛紛上網，非常希望能上網查到直擊畫面或「真相」。隨後，網路上開始瘋傳一段影片，只見一架直升機在空中打轉後，急速下墜，最後只見機身爆炸，燃起「一團火球」，畫面相當駭人，消息火速在社群媒體傳開，直到現在還有不少人不斷轉發，好奇真實性。

▼網路瘋傳墜機假影片。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Kobe Bryant墜機假影片。（圖／翻攝自YouTube」）

根據英國太陽報報導，這段畫面實際上是2018年阿拉伯聯合大公國（UAE）一架直升機，在拉斯海瑪（Ras al-Khaimah）墜毀直擊影片，直升機墜毀後爆發出巨大火球，機上4名成員全數罹難。

不少人知道影片「不是真的」，也表示此舉非常不道德，「這根本不是他的直升機」、「有些人就是想趁機賺點擊」、「這不是加州」。

布萊恩周日搭乘直升機，因不明原因在洛杉磯卡拉巴薩斯市發生意外。警方表示，機上名單包括布萊恩、駕駛及他女兒共9人，現場也發現9具遺體，但目前全部人員身分仍在等進一步調查。警方稍早也出面開短暫記者會說明，將會找黑盒子送往鑑識調查。

Kobe與ESPN打口水戰。圖／達志影像／美聯社

▲Kobe墜機身亡。（圖／達志影像／美聯社）

Kobe Bryant墜機身亡。（圖／路透社）

▲Kobe Bryant墜機身亡。（圖／路透社）

▼Kobe墜機救難現場。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

 

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