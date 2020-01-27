Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機「15分鐘盤旋10圈」大霧撞山墜毀9人亡

▲直升機墜毀山區，機上9人全罹難。（圖／路透社）

記者陳俊宏／綜合外電報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於台灣時間27日凌晨驚傳墜機身亡，直升機上包括Kobe、Kobe的13歲女兒Gianna Maria Onore（GiGi Bryant）及駕駛員共9人當場身亡，引起全球震驚。如今駕駛員在事發前聯絡塔台的對話錄音也曝光，且直升機在墜毀前，15分鐘至少盤旋了10圈。

外電報導，布萊恩在當地時間周日搭乘Sikorsky S-76直升機，直升機約上午10時許墜毀在加州卡拉巴薩斯（Calabasas）的山坡上並起火，據了解當時起大霧。

▲▼軌跡圖其中有一段「詭異狂繞圈圈」。（圖／翻攝Flightradar24推特）

飛機追蹤網站Flightradar24也公布直升機的軌跡圖，只見其中有一段「詭異狂繞圈圈」，最後消失在山區。 報導說，雷達顯示直升機在空中盤旋15分鐘、至少10圈，然後才撞向距離洛杉磯市中心約20英里的山腰。

《TMZ》取得事發前駕駛員和伯班克機場 （Burbank Airport） 塔台的對話，駕駛員在上午9時30分聯絡塔台，此時，塔台人員已知飛行員在空中繞了15分鐘。駕駛後來沿著118號高速公路向北行駛，然後轉向西側，朝101號高速公路上方行駛。

大約在上午9時40分，飛行員遇到大霧因此轉向山區，且突從大約1200英尺迅速爬升至2000英尺；上午9時45分，直升機飛入1700英尺的山區，數據顯示以大約161節的速度飛行；而約10時許，直升機墜毀。

▲▼直升機墜毀山區，機上9人全罹難。（圖／路透社）

▼直升機墜毀山區，機上9人全罹難。（圖／路透社）

▼湖人傳奇球星布萊恩墜機身亡，二女兒Gigi（右）也於同場意外不幸離世。（圖／達志影像／美聯社）