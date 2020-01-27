挑戰美國網路霸權地位　俄成功測試切斷和全球網路連線

▲國際網路攻擊手段多樣化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者魯斯濱／綜合報導

俄羅斯政府在本週正式宣布，切斷國內網路與全球連線的測試已經成功。俄羅斯宣傳部長索科洛夫（Alexey Sokolov）指出，結果顯示政府和電信業者已經準備好在任何危機時刻發生時仍能有效維護國內網路運作。但外界批評俄羅斯政府這個測試是為了進一步加大對人民言行的監控，尤其是為了支持網路監控的合法性。今年5月俄國總統普丁簽署了《網路主權法案》，允許ISP必要時可深度檢測境內流量封包內容等。

不過和西方觀點不同的是，俄羅斯認為此次斷網重點在於國家安全戰略，國會通過的《網路主權法案》其實是為了回應美國國會通過的《國家網絡安全戰略》，美方文件中清楚表明了俄羅斯是對手，因此俄方認為必須作出回應，斷網測試目標其實不是為了和全球網路「斷開」，而是為了確保網路狀態永不間斷，可以在脫離全球網路的狀態下持續運作。

俄羅斯通信部表示，測試是在特殊指定的的網絡上進行，結果顯示一般用戶對於斷開的網路沒有任何察覺。通信部官員表示，「我們這次測試的目標是為了在任何情況下，國內都能提供不間斷的網路服務。」

俄羅斯專家認為，斷網測試其實主要的目標是在於撼動美國在全球網路霸權地位，在此之前俄方都是仰賴美方的網路系統，但美國《網路主權法案》認定俄羅斯是對手，讓俄方感覺倍受威脅。

俄方認為，美國是網路界的全球霸權，有能力做到在任何情況下都可以通過斷網來癱瘓一個國家的網路基礎建設，擁有成熟的戰略進攻能力，這種能力堪比網路界的「核按鈕」。測試的成功反應出美國失去了對俄羅斯的網路威脅能力，可以確保國內外的基礎設施不被任何外部力量攻擊，強化在全球的戰略部署安全，減少武器系統被癱瘓的可能性。

此外，俄羅斯此次測試並沒有要建立另外的網路系統，仍和全球網路系統是相同版本，測試情況僅用於國家緊急狀態下才會採用，對於一般人日常使用網路不會有影響。

這個充滿戰略目的的測試，由於俄羅斯長期以來的民主體制問題，被聯想到這是普丁為了監控國內民意的手段。俄羅斯在2014年因克里米亞事件被西方制裁和孤立，迫使俄羅斯在地緣戰略上會更多以本國安全為主要考量，美俄關係的長期惡化，也加深了俄羅斯對本國安全的擔憂。